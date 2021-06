Perché Domenica In di Mara Venier non va in onda oggi 13 giugno 2021

Domenica In non va in onda il 13 giugno 2021: il motivo e le condizioni di salute della conduttrice veneziana

Domenica In salta un appuntamento. Il 13 giugno 2021 la trasmissione pomeridiana del dì festivo di Rai Uno non andrà in onda. Nei giorni scorsi Mara Venier, conduttrice del programma, è stata coinvolta in un delicato caso sanitario: operata a un dente, ha avuto delle complicazioni ed è finita sotto i ferri una seconda volta, d’urgenza, per scongiurare gravi danni (si è persino parlato di possibile paralisi del viso). Tuttavia lo stop del talk della rete ammiraglia della tv di stato non riguarda le condizioni di salute della ‘Zia’. Infatti il ‘fermo’ era già stato previsto prima ancora dell’infortunio della 64enne veneta. Al posto di Domenica In sarà trasmesso il match calcistico di Euro 2021 Inghilterra – Croazia.

Mara Venier, se riuscirà a riprendersi in tempo per domenica 20 giugno, tornerà in video tra sette giorni. Dopodiché chiuderà la fortunata stagione del programma che la vede alla guida domenica 27 giugno. Sarà allora che la ‘Zia’ saluterà il suo pubblico, dandogli appuntamento alla prossima edizione. Nonostante non siano ancora stati presentati ufficialmente i palinsesti per l’anno televisivo 2021/2022, in partenza il settembre venturo, è sicuro che Mara sarà di nuovo al timone di Domenica In.

La presentatrice veneziana gode della stima della Rai e, in particolare, di quella di Stefano Coletta, numero uno della rete principale del servizio pubblico televisivo. Dalla sua parte ha anche gli ascolti: la Venier, infatti, da diversi mesi a questa parte è la regina indiscussa della domenica pomeriggio della tv generalista. Chi invece ha faticato non poco nell’ultimo periodo è stata Barbara d’Urso. Per la conduttrice 64enne campana si va verso la fuoriuscita dal giorno festivo di Canale Cinque.

Live – Non è la d’Urso non sarà riconfermato nella prossima stagione. Manca solo l’ufficialità ma sembra che i vertici Mediaset abbiano già deciso e pare che non abbiano alcuna intenzione di fare dietrofront. Stesso discorso vale per Domenica Live, che probabilmente sarà archiviato. A pesare sulle scelte del Biscione il calo di ascolti dei due salotti ‘d’ursiani’. Barbara resterebbe alla guida di Pomeriggio Cinque, in onda quotidianamente dal lunedì al venerdì.