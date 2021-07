Perché Fedez insieme ai Prelemi sono nelle tendenze del giorno: un video scatena la condivisione

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi cantano “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro mentre trascorrono una rilassante giornata alle terme di Roma. La coppia dei Prelemi si diverte nel giardino vicino la piscina e tagga Fedez nelle sue stories instagram, ricevendo un inaspettata condivisione da parte del rapper. Quest’ultimo, con i suoi quasi 13 milioni di followers, li fa volare nelle tendenze sui social di questa calda domenica di luglio.

I fotomontaggi con Prelemi e Ferragnez

E nemmeno a dire che alla coppia dei Prelemi manchi la spinta social per finire puntualmente nei trend del giorno. Oggi però il motivo non è legato alla loro quotidianità o a uno dei progetti che li vede protagonisti, nessun videoclip in uscita né annuncio di nuovo programma in partenza. L’associazione con i Ferragnez ha generato un’imprevista associazione di ship, tanto che i fan si sono scatenati con fotomontaggi su sfondi paradisiaci per immaginare una joint venture tra le due amatissime coppie.

L’enorme successo di Mille

Un ‘mercato’ basato sui sentimenti, che vede al centro la passione delle rispettive fandom per le loro vite e i relativi affetti. Fedez, che dal Grande Fratello Vip sembra lontano anni luce se non fosse per un’amicizia, quanto meno social, con il vincitore Tommaso Zorzi, con il quale condivide spesso la stessa nail artist e battaglie preziose come quella della Ddl Zan, ha fatto un simpatico passo nella condivisione di un momento goliardico dei Prelemi, scatenando i like. “Ma poi me ne restano mille” ironizzano i fan al primo cuore annesso alla storia, riportando in superficie uno dei motivi principali legato a questa inaspettata viralità: il successo del singolo registrato con Orietta Berti e Achille Lauro che, in sole due settimane, ha superato 21 milioni di visualizzazioni ed è fisso in cima a tutte le classifiche dell’estate.