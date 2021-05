Perchè Gilles Rocca ha lasciato l’Isola dei Famosi? L’ex naufrago l’ha confessato solo ora

Perchè Gilles Rocca ha lasciato l’Isola dei Famosi? Non c’entra la sua fidanzata Miriam: l’ex naufrago ha deciso di confessarlo solo ora!

Mancano pochi minuti all’inizio del ventesimo appuntamento con l’Isola dei Famosi. Come di consueto, prima di ogni diretta su Canale 5, va in onda Isola Party su Mediaset Play. Il programma condotto da Valeria Angione e Andrea Dianetti vede ospiti, ex protagonisti de L’isola dei Famosi 2021 e parenti, fidanzate o compagni dei naufraghi. Questa sera di lunedì 24 maggio si è collegato in diretta Gilles Rocca. L’ex naufrago ha abbandonato da poco il reality: eliminato dal televoto, ha preferito tornare a casa e non cogliere la chance offerta dal programma. Ai microfoni de Isola Party ha fatto una confessione: ecco cosa ha detto!

L’attore ha svelato il motivo per il quale ha deciso di abbandonare il programma: non c’entra Miriam, la sua fidanzata. “Credono che io sia voluto tornare solo per Miriam. Non mi piaceva più stare in un posto dove venivo attaccato per cose non reali, le cose stavano andando in un verso sbagliato” sono state le parole dell’ex naufrago. Ha deciso di confessarlo solo oggi: in tanti credevano che il motivo della sua decisione finale fosse legato solo ed unicamente alla sua compagna. Si è sentito attaccato ed ha deciso di tornare ‘nella realtà’ per potersi difendere.