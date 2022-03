Perché i Paesi più ricchi devono smettere di produrre petrolio e gas entro il 2034

I Paesi più ricchi devono essere in grado di porre fine alla produzione di petrolio e gas nell’arco di 12 anni, mentre alle nazioni più povere dovrebbero essere concessi 28 anni per lasciarsi alle spalle i combustibili fossili. È quanto suggerisce uno studio condotto dal professor Kevin Anderson del Tyndall Centre per la ricerca sui cambiamenti climatici presso l’Università di Manchester e di recente rilanciato dal Guardian, che esaminando il grado di ricchezza di ogni paese e il grado di dipendenza dell’economia di ciascuno dalla produzione di combustibili fossili, mette in evidenza come molti tra i Paesi più poveri sarebbero paralizzati economicamente e politicamente da un rapido abbandono di petrolio e gas; le nazioni più ricche, invece, potrebbero permettersi di porre fine alla produzione di combustibili fossili pur rimanendo relativamente prospere.

“Ci sono enormi differenze nella capacità dei Paesi di porre fine alla produzione di petrolio e gas, pur mantenendo economie vivaci e offrendo una transizione giusta per i propri cittadini”, ha affermato Anderson.

A dimostrazione di ciò, la ricerca ha calcolato, per esempio, che le entrate del petrolio e del gas hanno contribuito per l’8% al PIL degli Stati Uniti, ma senza di essa il PIL pro capite del Paese sarebbe comunque di circa $ 60.000 (£ 46.000), il secondo più alto a livello globale.

Al contrario, Paesi come il Sud Sudan, la Repubblica del Congo e il Gabon, pur essendo piccoli produttori di petrolio e gas, hanno poche altre entrate economiche e sarebbero devastati da una rapida trasformazione. Non è quindi sufficiente ribadire la necessità di abbandonare i combustibili fossili. Bisogna sottolineare in modo altrettanto chiaro che la transizione economica deve tenere conto delle enormi differenze tra gli stati.

Lo studio, commissionato dall’Istituto Internazionale per lo Sviluppo Sostenibile, calcola quanto la produzione futura di petrolio e gas sia coerente con l’obiettivo climatico di Parigi di mantenere il riscaldamento sotto la soglia di 1,5°C e quali sono le implicazioni per gli 88 Paesi responsabili della fornitura del 99,97% del petrolio e del gas globale.

Christiana Figueres, l’ex Segretario Esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha supervisionato il vertice di Parigi del 2015, ha accolto con favore i risultati della ricerca: “Questo nuovo studio ricorda tempestivamente che tutti i paesi devono eliminare gradualmente la produzione di petrolio e gas e che i paesi ricchi devono procedere più rapidamente, garantendo al contempo una transizione giusta per i lavoratori e le comunità che fanno affidamento su di essa”.

A proposito delle responsabilità dei paesi più sviluppati, Anderson sottolinea che finora le nazioni più ricche hanno solo fatto promesse, senza mettere in campo azioni concrete. “Non mi sembra che i politici delle parti più ricche del mondo stiano tenendo in conto il senso di equità nelle loro decisioni”, ha affermato.

