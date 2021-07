Perché i “vaccini” genici non possono produrre nessuna proteina spike e dunque non sono vaccini.

Dr. Stefano Scoglio, Ph.D., B.Sc.

In realtà, se il 70% del materiale viene espulso, gran parte del resto vien comunque degradato, e si ipotizza, ma più come speranza che altro, che una minima percentuale sopravviva:

“…l’iniziale entrata cellulare delle nanoparticelle lipidiche (LPNs) attraverso la macropinocitosi…è ridotta sostanzialmente in quanto il circa 70% del siRNA è soggetto a esocitosi tramite la fuoriuscita delle LPNs via i tardi endosomi/lisozomi.” 10

Come se noon bastasse, come sottolineato da un‘altro e precedente articolo, se anche una piccola parte del complesso lipidi-mRNA sintetico sopravvivesse l’attacco delle ribonucleasi extra-cellulari, e riuscissero poi ad essere portate dentro la cellula per endocitosi, esiste un ulteriore meccanismo attraverso cui la cellula espelle materiale estraneo non consentendogli di raggiungere il citoplasma, là dove si trovano gli ambiti ribosomi, il sistema degli endosomi -con -lisosomi:

Ma c’è un ulteriore problema ancora prima dell’incontro con le ribonucleasi endocellulari, l’estrema difficoltà di entrare nella cellula. Infatti, anche ammettendo che lo mRNA sopravviva l’attacco delle ribonucleasi extra-cellulari, non esiste nessuna solida prova in vivo che le LNPs siano in grado di portare effettivamente gli acidi nucleici sintetici dentro la cellula. La teoria è che i lipidi portino dentro lo mRNA per fusione passiva, quella che viene chiamata endocitosi, per cui la cellula genera una vescicola con cui incorpora i lipidi portandoli dentro di sé. Ma come spiegano gli stessi ricercatori:

Infatti, le tecniche utilizzate per aiutare lo mRNA a superare i limiti indicati sopra, sono le seguenti: lo mRNA viene incapsulato dalle LNPs, nano-particelle lipidiche che integrano anche delle ammine terziarie o quaternarie. Queste ultime dovrebbero proteggere dall’azione delle ribonucleasi, nel senso che le ribonucleasi, enzimi prevalentemente proteolitici, attaccano le ammine proteiche e dunque dovrebbero risparmiare gli acidi nucleici dello mRNA. Ma anche ammesso che le enormi quantità di ribonucleasi vengano consumate del tutto dalle ammine aggiunte, cosa assai improbabile, una volta che lo mRNA sia entrato nella cellula, non ci sarebbe più nulla che lo protegga dalle ribonucleasi endo-cellulari. Questa è una questione che non è stata neppure posta, ma che da sola indica l’assoluta impossibilità che lo mRNA giunga ai ribosomi endo-cellulari, dove dovrebbe impartire le istruzioni per la produzione della proteina spike virale.

Il punto di partenza è dunque l’estrema difficoltà a penetrare la barriera cellulare (difficoltà raddoppiata per il vaccino Astra Zeneca, che essendo a DNA deve in aggiunta penetrare la barriera del nucleo della cellula ). Oltre a questa prima, 9 formidabile, difficoltà, ne esiste un’altra:

Già questo dovrebbe tagliare la testa al toro: dato che non sono intervenute scoperte particolari tra la metà del 2019 e la metà del 2020, è evidente che tali vaccini sono stati lanciati in via sperimentale prima che i sistemi di delivery fossero migliorati, e dunque senza che il limite indicato sia dallo studio USA (Kowalski et al.) che quello danese (Wadhwa A. et al) fosse superato: semplicemente il limite lo hanno ignorato, a scapito dei vaccinati. Gli autori sottolineano come:

Da sottolineare come il fatto che lo mRNA sintetico attivi il sistema immunitario sia qui visto come parte di un problema molto difficile. Vedremo come questo sia il problema principale e definitivo. Al termine di questo studio del 2020, gli autori concludono:

Gli attuali sforzi clinici relativi ai farmaci su base mRNA sono rivolti verso vaccini per malattie infettive, immunoterapie oncologiche, terapie di sostituzione proteica, e trattamento di malattie geniche. Tuttavia, le sfide che impediscono il successo nella traduzione di queste molecole in farmaci sono: (i) lo mRNA è una molecola molto grande; (ii) è intrinsecamente instabile e portata ad essere degradata dalle nucleasi, e (iii) attiva il sistema immunitario. Anche se alcune di queste sfide sono state parzialmente risolte grazie a modifiche chimiche dello mRNA, il rilascio intra-cellulare dello mRNA rappresenta ancora un grande ostacolo.”

Il problema è dunque capire se questi presunti vaccini riescano veramente a far produrre la proteina spike, l’antigene, alle nostre cellule. Sembrerebbe proprio di no, dato che esistono chiare prove che il materiale genico contenuto nei vaccini Covid non riesce ad entrare nelle cellule.

a) una preparazione antigenica di un agente patogeno inattivato o attenuato (batterio o virus) o di uno dei suoi componenti o prodotti (come una proteina o una tossina); b) una preparazione a base di materiale genico (come un filamento di mRNA sintetico) usato dalle cellule del corpo per produrre un a sostanza antigienica (come un frammento della proteina spike del virus).” 6

“Un preparato che viene somministrato (per esempio per iniezione) per stimolare la risposta immunitaria del corpo contro una specifica patologia infettiva:

Che questa sia la strada adottata per giustificare i vaccini genici come vaccini, farli rientrare nella categoria dei vaccini, lo dimostra anche il fatto che la stessa definizione di vaccino sia in corso di radicale modifica anche sui principali dizionari. Così, il dizionario, Merriam-Webster, uno dei più diffusi nel mondo anglo americano, è passato da questa definizione nel Febbraio 2019:

Insomma, tutte le autorità sanitarie di tutti i paesi riconoscono che questa vaccini a mRNA e DNA sono diversi da quelli antigenici tradizionali, e sono sicuramente nuovi, ma sembrano puntare, per omologarli alla categoria dei vaccini, non sulla struttura o sul meccanismo di funzionamento, ma sul risultato che essi ottengono, che è uguale a quello dei vaccini antigenici: alla fine producono sempre un antigene, la proteina spike del virus, e stimolano la stessa risposta immunitaria anticorpale e immuno-mnemonica dei vaccini tradizionali.

“Di solito nella vaccinazione viene iniettato il virus (o il batterio) ‘indebolito’, oppure una parte di esso. Il sistema immunitario riconosce l’’intruso’ e produce gli anticorpi che utilizzerà quando incontra quello ‘vero’. Nel caso dei vaccini a Rna invece si inietta l’’istruzione’ per produrre una particolare proteina, detta proteina ‘spike’, che è quella che il virus utilizza per ‘attaccarsi’ alle cellule. La cellula produce quindi da sola la proteina ‘estranea’, che una volta riconosciuta fa attivare la produzione degli anticorpi.” 5

“Quale meccanismo di funzionamento hanno i vaccini anti COVID-19? Il coronavirus SARS-CoV-2, responsabile della patologia ad esso associata COVID-19, utilizza una proteina (denominata ‘Spike’) che sporge dal suo involucro per penetrare nelle cellule umane, in cui poi si riproduce. I vaccini attualmente disponibili sono stati messi a punto per indurre una risposta immunitaria in grado di bloccare la proteina Spike e di impedire quindi al virus di infettare le cellule. Questi vaccini introducono in alcune cellule dell’organismo umano, non il coronavirus SARS-CoV-2 ma l’informazione genetica necessaria per produrre, per un breve tempo, la proteina Spike. La presenza di questa proteina estranea stimolerà il sistema immunitario a reagire contro di essa producendo anticorpi che, legandosi alla proteina Spike, impediranno al virus di entrare dentro le cellule e di infettarle.” 4

– I vaccini vettoriali contengono una versione modificata di un virus diverso da quello che causa COVID-19. All’interno del guscio del virus modificato, c’è materiale del virus che causa COVID-19. Questo è chiamato “vettore virale”. Una volta che il vettore virale è all’interno delle nostre cellule, il materiale genetico fornisce alle cellule le istruzioni per creare una proteina che è unica per il virus che causa COVID-19. Usando queste istruzioni, le nostre cellule creano copie della proteina. Questo spinge i nostri corpi a costruire linfociti T e linfociti B che ricorderanno come combattere quel virus se in futuro saremo infettati.” 3

– I vaccini a subunità proteica includono parti innocue (proteine) del virus che causa COVID-19 invece dell’intero germe. Una volta vaccinati, i nostri corpi riconoscono che la proteina non dovrebbe essere lì e costruiscono linfociti T e anticorpi che ricorderanno come combattere il virus che causa COVID-19 se saremo infettati in futuro.

“ – I vaccini a mRNA contengono materiale del virus responsabile del COVID-19 che fornisce alle nostre cellule istruzioni su come produrre una proteina innocua che è unica del virus. Dopo che le nostre cellule hanno creato copie della proteina, distruggono il materiale genetico del vaccino. I nostri corpi riconoscono che la proteina non dovrebbe essere lì e costruiscono linfociti T e linfociti B che ricorderanno come combattere il virus che causa COVID-19 se saremo infettati in futuro.

Cioè, alla fine, non importa il meccanismo di azione, ma il fatto che tutti i tipi di vaccino ottengono lo stesso risultato, ovvero generare una risposta anticorpale specifica per la malattia che si vuole prevenire. E infatti, il CDC mette sullo stesso piano 3 diversi tipi di vaccini Covid, che descrive così:

“Diversi tipi di vaccini lavorano in modo diversi per offrire protezione. Ma con tutti i tipi di vaccino il corpo rimane con una fornitura di linfociti-T di memoria, oltre che B-linfociti, che si ricorderanno di come si combatte il virus in futuro.”

In realtà, tutte le organizzazioni governative e sanitarie evitano la questione se i nuovi “vaccini” genici rientrano nella definizione di vaccini, e rispondono a tale questione solo in modo indiretto. Ad esempio, il CDC USA scrive:

Tuttavia, a questa obiezione la OMS non risponde, neppure si pone il problema, e chiama vaccini i nuovi preparati per il Covid, nonostante la loro composizione contrasta chiaramente con le definizioni di vaccino viste sopra.

Chiaramente, i nuovi vaccini genici sono diversi, dato che non contengono nessun virus, né integro né indebolito, e dunque non rientrano immediatamente nella definizione di vaccino. Contenendo invece del materiale genico, mRNA o DNA, di derivazione presuntivamente virale (in realtà fatti al computer e stampati con le stampanti a DNA), a prima vista sembrerebbe chiaro che non di vaccini si tratta, ma di farmaci genici.

“I vaccini educano il tuo sistema immunitario a creare anticorpi, come quando fa se esposto a una malattia. Ma, dato che i vaccini contengono soltanto virus o batteri morti o attenuati, questi non possono causare la malattia o metterti a rischi di complicazioni.” 2

Cosa è un vaccino? l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), in un documento del 2014, così descrive il vaccino in generale:

“Alcune piattaforme vaccinali a mRNA inducono delle potenti risposte di tipo Interferone I, che sono associate non solo all’infiammazione ma anche potenzialmente all’autoimmunità …un’altra potenziale questione di sicurezza può derivare dalla presenza di RNA extracellulare durante la vaccinazione mRNA. Lo RNA extracellulare nudo può contribuire alla formazione di edema . Un altro studio ha dimostrato come lo RNA extracellulare promuova la coagulazione del sangue e la formazione di trombi patogeni .” 15

“Le grandi LNP’s cationiche non riescono ad essere espulse dai capillari dei polmoni, e non possono essere filtrate dal flusso sanguigno da parte dei reni. Questo può condurre all’accumulo del materiale da delivery (mRNA e LNPs) nel fegato, nei polmoni e in altri organi.” 14

Tale degradazione rende nulla la capacità genica dello mRNA sintetico, ma genera frammenti di mRNA sintetico e lipidi sintetici, in grado di continuare a generare tossicità e infiammazione, irritando il sistema immunitario. La degradazione, infatti, distrugge la struttura del “vaccino”, generando frammenti di material sintetico e tossico che tendono a depositarsi nel fegato, nella milza, ma anche nei polmoni e nei reni, anche perché questi organi svolgono un ruolo centrale nella detossificazione. Questi frammenti tendono perlopiù a essere sequestrati dal fegato, e dalle sue cellule fagocitiche (Kupffer cells), e anche in altri organi:

Nel caso dunque di una stimolazione immunitaria indiscriminata, che come vedremo è esattamente quello che accade, lo mRNA viene immediatamente degradato dal sistema immunitario, prima ancora di dover affrontare ribonucleasi, esocitosi, etc.

Questo significa che, come altri adiuvanti come l’alluminio, lo mRNA sintetico scatena la reazione immunitaria, che conduce ad uno stato di elevata infiammazione e alla parallela cascata di citochine. Tuttavia, è chiaro che la reazione immunitaria si scatena innanzitutto contro l’adiuvante stesso:

E qui possiamo fare un esempio concreto per rendere la cosa più chiara. Il non-vaccino Pfizer contiene 30 mcg. di mRNA sintetico. Ammesso e non concesso, come vedremo, che questo materiale genico arrivi nei pressi delle cellule, abbiamo visto come le ribonucleasi extracellulari ne distruggerebbero gran parte. Siamo generosi e diciamo che il 50% sopravviva: avremmo 15 mcg che devono entrare nelle cellule. Ma abbiamno visto che, anche qui, almeno la metà sarebbe oggetto di esocitosi, vescicolazione esterna, invece che di endocitosi. Ammettiamo quindi che entrino circa 7.5 mcg nella cellula. Si tratta ovviamente di un calcolo teorico, dato che lo mRNA si disperderebbe in un numero di cellule notevolmente superiore, ma le percentuali non cambierebbero.

Insomma, come la si guardi, non c’è nessuna possibilità che il vaccino a mRNA riesca a giungere ai ribosomi cellulari, dove dovrebbe istruire il nostro stesso RNA a produrre le proteine spike del presunto virus.

Infine, anche ammettendo che questa minuscola parte (>2%) sopravviva anche questa ulteriore sfida, una volta giunta nel citoplasma lo mRNA dovrebbe fare i conti con le ribonucleasi endocellulari, che a questo punto non avrebbero difficoltà a spazzare via gli ultimi residui di mRNA e LPNs prima che facciano qualsiasi cosa, dato che a questo livello non ci sarebbero nemmeno più le ammine protettive, consumate dalle ribonucleasi extracellulari.

Quindi, l’effetto tossico diretto è proprio dello mRNA sintetico, specie complessato con le LNPs, che hanno altre azioni tossiche autonome. Come abbiamo sottolineato in precedenza, quelli che abbiamo presentato sono studi del 2018-2020, e nessuno dei problemi che essi presentano, sia in termini di scarsa efficacia che in termini di sicurezza, sono stati risolti. Questo significa che questi “vaccini” genici, sono stati e continuano ad essere sperimentati sulla popolazione senza nessuna garanzia né di efficacia né di sicurezza, come implicitamente rivela questa conclusione:

“Svariate questioni sono senza risposta …I prossimi 5 anni saranno molto importanti per il campo dei vaccini a mRNA, con risultati da diversi studi clinici che forniranno una migliore comprensione.”16

Scritte nel 2019, queste parole rivelano che coi vaccini a mRNAS e DNA si sta giocando agli apprendisti stregoni, e che la vera sperimentazione, che deve avvenire tra il 2109 e il 2024, viene fatta direttamente sulla intera popolazione, con tutti i rischi riconosciuti dagli stessi ricercatori.

E la sperimentazione viene fatta dalle aziende farmaceutiche, grazie alla completa immunità fornita loro dai governi, fregandosene completamente di trovare un qualche punto di equilibrio tra efficacia e sicurezza, scaricando sulla popolazione i rischi derivanti da tale mancanza di equilibrio:

“…le molecole mRNA sono esse stesse delle PAMP (pathogen associated molecular pattern) quando presentate alla cellula esogenamente….Tuttavia, la natura intrinseca di queste PAMP rende difficile modulare il profilo infiammatorio o la reattività dei…vaccini.”17

In altre parole, anche se in letteratura si trovano appelli a bilanciare azione genica (efficacia) e azione adiuvante-immunogenica, l’impresa è estremamente difficile. Un modo per ottenere ciò sarebbe quello di utilizzare un dosaggio più basso possibile, in modo da ridurre i rischi di tossicità. Ma non è questa la scelta fatta da Pfizer, Moderna & Co.

Nel primo studio di Fase 1 del vaccini Pfizer, sono stati testati 3 dosaggi: 10 µg; 30 µg; 100 µg. La terza dose, è stata scartata quasi subito, a causa di effetti collaterali devastanti: in altre parole, con tale dosaggi i morti e i malati cronici sarebbero esplosi a un livello difficile da nascondere e manipolare. Quando, dopo 18 la Fase I/Fase II, hanno dovuto scegliere come dose effettiva della vaccinazione di massa tra i 10 µg e i 30 µg, hanno scelto la dose di 30 µg, nonostante la dose di 30 µg abbia prodotto il doppio degli effetti collaterali della dose di 10 µg :

“Eventi avversi correlati sono stati riferiti dal 25% nel gruppo dei 10 µg, e dal 50% nei gruppi dei 30 µg e 100 µg”.

La ragione di tale scelta è stata l’effetto superiore dei 30 µg, in relazione alla apparente risposta immunitaria sulle IgG:

“Ai 7 gg dopo la seconda dose (per i livelli di dosaggio a 10 µg e 30 µg) le IgG legate ai RBD (Receptor Binding Domains) erano salite rispettivamente a 4,813 e 27,872 U ml-1”.19

Senza entrare nel dettaglio, diciamo che la performance dei 30 µg, con 27,872 IgG contro le 4,813 IgG prodotte dalla dose minore, indicherebbe una maggiore generazione di anticorpi al virus, che viene dunque scelta anche al costo del doppio degli effetti collaterali.

Ora, secondo la vulgata dominante, questo potrebbe avere un senso, dato che sì, il rischio di effetti collaterali aumenta, ma almeno si avrebbe un molto maggior impatto sulla capacità del sistema immunitario di far fronte al virus.

La realtà è che qui siamo di fronte ad un altro elemento molto discutibile della metodologia virologica, quello dei test anticorpali. In questo caso, il fatto che il massimo livello di IgG si abbia con la dose maggiore di 30 µg, viene interpretato come indicazione di una maggiore risposta antivirale; e questa interpretazione si basa sulla nozione che le IgG in questione siano specifiche per il virus. Ma è davvero così?

Noi abbiamo 5 tipi principali di immunoglobuline (Ig), e tra queste quelle già spesso verificate sono le IgM e le IgG, appunto. Dato che si parla sempre di anticorpi del virus Covid, la gente comune pensa che si creino degli anticorpi specifici. Invece, le IgG e le IgM sono universali, sono due immunoglobuline che reagiscono a qualsiasi sfida immunitaria, dai raffreddori, agli stress psicofisici, alle intossicazioni. Questa è ad esempio una dichiarazione di una ricercatrice del CNR che parla dei test anticorpali per il SARS-Cov2:

“Le IgG e le IgM possono risultare alterate, se si ha o si ha avuto (da poco) un semplice raffreddore?

Sì, possono risultare alterate quando si misurano i livelli complessivi di IgG e di IgM nel sangue, senza cioè distinguerle per la loro specificità, ovvero contro quali patogeni sono dirette. Inoltre, tali anticorpi possono essere cross reattivi, cioè riconoscere alcune regioni comuni o simili per virus diversi.”20

Quindi, le IgG non sono specifiche e possono essere cross-reattive, ovvero rispondere positivamente a qualcos’altro dal virus. E’ chiaro allora che, date le componenti fortemente tossiche contenute nel vaccino, è il vaccino stesso a generare la riposta anticorpale. E al di là dell’interpretazione manipolata per cui maggiore è il numero delle IgG o IgM, maggiore sarebbe la risposta immunitaria al virus, la verità semplice è che si tratta di una riposta alla tossicità del vaccino, ed è per questo che maggiore è la dose, maggiore il livello di tossicità, maggiore la risposta anticorpale.

La risposta dei virologi è che la riposta è si alla tossicità, ma gli anticorpi, rispondendo alla tossicità, imparano a conoscere l’antigene virale, e così facendo generano anticorpi specifici per il virus. Ma come fanno a sostenere ciò se abbiamo appena visto che gli anticorpi sono “universali” e assolutamente non specifici?

Attraverso il test che dovrebbe legare l’anticorpo non specifico allo specifici virus. Questo test è l’ELISA, che praticamente funziona così: si mette il plasma contenente le IgG a contatto con un antigene del virus, e se le IgG si attivano, allora vuole dire che sono specifiche per il virus. Questa è la teoria, la pratica è ben diversa. Le IgG, come abbiamo detto, sono aspecifiche, e dunque si attivano con qualunque antigene. Perciò, a meno che non si faccia il test con adeguati controlli per verificare che le IgG non si attivino con altri antigeni, il test non ha nessun valore. E i suddetti controlli non vengono fatti, ovvero il test non confronta la reazione delle IgG o Igm all’antigene del virus con le reazioni ad altri antigeni di qualsiasi tipo. In altre parole, se voi faceste lo stesso test, nello stesso momento, sia per l’antigene del virus SARS-Cov2 che per l’adiuvante alluminio o per l’antigene dell’E.Coli, avreste in tutti i casi risposte positive, perché le immunoglobuline si attivano con qualsiasi antigene, e il fatto che abbiate le IgG o IgM alte può essere causato da un’innumerevole serie di fattori.

Quindi, senza neppure scomodare il fatto che, non essendo stato il SARS Cov 2 mai isolato (per ammissione dello stesso CDC americano), l’antigene di tale presunto virus è puramente ipotetico; qui abbiamo scoperto che il test anticorpale è fallace in sé e per sé, perché totalmente non specifico.

E questo ha risvolti cruciali non solo per i test diagnostici, ma anche per la ricerca, perché gran parte degli studi clinici che testano per l’efficacia indiretta, ovvero per l’attivazione immunitaria, si basano su tali tests.

Così, ci sono si studi che affermano di aver condotto mRNA o siRNA dentro le cellule di topi o primati non-umani; e la stessa Moderna afferma di aver utilizzato efficacemente LNPs per la delivery del virus Zika in vaccini somministrati ad animali (conigli, topi e primati non umani). Ma come hanno fatto a sapere che lo mRNA sintetico era entrato nelle cellule degli animali? Hanno ammazzato gli animali, estratto le cellule e trovato lo mRNA dentro le loro cellula? No, anche perché la stessa teoria dei vaccini a mRNA afferma che lo mRNA una volta svolta la sua funzione viene degradato dagli enzimi cellulari. E semplice, si torna sempre li, ai fallaci test anticorpali. Così, dopo avere iniettato gli animali col vaccino, si testa per vedere se hanno prodotto anticorpi (IgG, TNF, IL-2, IFN-gamma). E dato che tali anticorpi sono tutto meno che specifici per lo Zirka o qualsiasi altro virus; e dato che qualsiasi stress fisiologico o tossiemico, come può essere quello prodotto da un vaccino, stimola la produzione massiccia di anticorpi, è evidente che dopo una vaccinazione vi sia un importante aumento di anticorpi; ma ciò non giustifica interpretare tale dato come “anticorpi del virus”, e dunque ciò non può costituire prova che lo mRNA sia entrato nelle cellule. La cosa è talmente chiara che solo un tacito, universale consenso dell’establishment virologico può trasformare in prova un dato così aspecifico e insignificante.

In conclusione, le probabilità che il “vaccino” genico possa penetrare le cellule e far loro produrre la proteina spike sono prossime allo zero. Il che significa che, non essendo in grado di produrre alcun antigene virale, ciò che viene iniettato contro il Covid non è un vaccino, non può essere classificato come vaccino, ed è solo un tentativo non riuscito, ma estremamente tossico, di terapia genica, che in quanto tale non dovrebbe essere autorizzato perché la terapia genica non è né può mai essere universale.

WHO, Global Manual of Surveillance of Adverse Events Following Immunization, 2014. 1

WHO, Vaccines and Immunization: What is vaccination?, 30 Dec 2020, Q&A. 2

Center for Disease Control (CDC), Understanding how Covid-19 vaccines work, Updated 9 3 March, 2021: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they work.html

AIFA, Vaccini Covid-19, 28 Aprile 2021: https://www.aifa.gov.it/web/guest/domande-e-risposte- 4 su-vaccini-covid-19 ISS, Speciale Covid-19. Vaccini: Per la prima volta verranno usati dei vaccini ‘a Rna’. Che 5 significa? Dal sito ISS, consultato in data 4 Maggio, 2021.

Citato in: Undercurrents, COVID-19 ‘Vaccines’ Are Gene Therapy: https:// 6 undercurrents723949620.wordpress.com/2021/03/16/covid-19-vaccines-are-gene-therapy/ Wadhwa A. et al., Opportunities and Challenges in the Delivery of mRNA-Based Vaccines, 7 Pharmaceutics 2020, 12, 102.

Kowalski PS et al., Delivering the Messenger: Advances in Technologies for Therapeutic mRNA 8 Delivery, Molecular Therapy Vol. 27 No 4 April 2019.

I vaccini a DNA “…have not fulfilled the promise seen in animal experiments, and have not been 9 effective in human beings.”(Warrell M., Is there a future for mRNAs as viral vaccines?, The Lancet, Published online July 25, 2017.A questo punto ci si chiede come abbiamo fatto ad autorizzare il vaccino a DNA di Astra Zeneca e Johnson & Johnson.

Sahay G. et al., Efficiency of siRNA delivery by lipid nanoparticles is limited by endocytic 10 recycling, Nature Biotechnology VOLUME 31 NUMBER 7 JULY 2013.

Maruggi G. et al., mRNA as a Transformative Technology for Vaccine Development to Control 11 Infectious Diseases, Molecular Therapy Vol. 27 No 4 April 2019.

Gilleron J. et al., Image-based analysis of lipid nanoparticle–mediated siRNA delivery, 12 intracellular trafficking and endosomal escape, Nature Biotechnology VOLUME 31 NUMBER 7 JULY 2013.

Kowalski PS et al., Delivering the Messenger: Advances in Technologies for Therapeutic mRNA 13 Delivery, Molecular Therapy Vol. 27 No 4 April 2019, p.11.

Kowalski PS et al., Delivering the Messenger: Advances in Technologies for Therapeutic mRNA 14 Delivery, Molecular Therapy Vol. 27 No 4 April 2019, p.5.

Pardi N. et al., mRNA vaccines – a new era in vaccinology, Nature Reviews/ Drug Discovery, Vol 15 17, April 2018, pp. 261-279, p. 275.

Maruggi G. et al., mRNA as a Transformative Technology for Vaccine Development to Control 16 Infectious Diseases, Molecular Therapy Vol. 27 No 4 April 2019, p. 768.

Pardi N. et al., mRNA vaccines – a new era in vaccinology, Nature Reviews/ Drug Discovery, Vol 17 17, April 2018, pp. 261-279, p. 262, p. 268.

Mulligan MJ et al., PhaseI/PhaseII study of Covid-19 RNA vaccine BNT162b1 in adults, Nature, 18 Vol 568, 22 Oct 2020, pp. 589-93.

ibid., p. 592. 19

Coscia M.R., IgG e IgM: come leggere il risultato di un test sierologico, https://www.cnr.it/sites/ 20 default/files/public/media/pazienti_it_12_11_2020.pdf