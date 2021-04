Perché il primo aprile si fanno gli scherzi?

Dopo 500 anni nessuno conosce l’origine del pesce d’aprile, e la popolare teoria del cambio di calendario da giuliano a gregoriano è in realtà priva di basi

Questo primo aprile molti cristiani festeggeranno la Pasqua, ma per gli ortodossi la festa è fissata l‘8 aprile. La differenza risiede nel calendario di riferimento: quello giuliano per gli ortodossi, quello gregoriano per tutti gli altri. Se avete letto uno qualunque degli articoli usciti in questi anni, la differenza tra questi calendari sarebbe alla radice di un’altra tradizione: il pesce d’aprile. Il problema è che questa spiegazione è sì la più popolare, ma in realtà è ben lontana da essere quella più plausibile.

Tutta colpa del Papa!

La narrazione, ripetuta ogni anno, è più o meno questa: in seguito alla bolla di papa Gregorio XIII, dal 1582 in Francia si cominciò a usare il calendario gregoriano. La riforma spostava la data di inizio dell’anno al primo gennaio, mentre in precedenza era fissata per il 25 marzo. Ma non tutti in Francia si abituarono prontamente al nuovo ritmo, e quelli che si ostinavano a festeggiare il nuovo anno in questo periodo venivano bonariamente derisi e nacque una tradizione.

Questa teoria sull’origine del giorno dedicato agli scherzi, in alcuni paesi noto come pesce d’aprile, è all’apparenza elegante e persuasiva. Eppure dei “diversi storici” citati dagli articoli appoggerebbero la tesi “tra le più accreditate” sembra non ci sia traccia. In genere ci si riferisce all’autorità della Enciclopedia britannica, che a propria volta però non riporta fonti in merito. Snopes ha assegnato a questa storia lo status di leggenda, ma è grazie al curatore del celebre Museum of Hoaxes che è possibile capire qualcosa in più.

Non è come l’ora legale…

Se c’è un esperto sul pesce d’aprile, si tratta proprio di Alex Boese, che sul suo visitatissimo Museum of Hoaxes, ha una sezione dedicata all’argomento che raccoglie ogni riferimento alla tradizione a partire dal 1500. E uno dei problemi con la teoria del calendario è proprio cronologico: esistono citazioni della tradizione che precedono l’adozione del calendario in Francia. Non esistono invece fonti che parlino di questi contadini spaesati dalla modifica che sarebbero diventati vittima degli scherzi. Assenza di prove a parte, la teoria dell’origine del pesce d’aprile legata al calendario in realtà crea più problemi di quelli che sembra risolvere.

Decenni prima della bolla molti paesi europei, tra cui la Francia, avevano già cominciato a usare come primo giorno dell’anno il primo gennaio. Sarebbe meglio dire ricominciato: anche il calendario giuliano partiva dal primo gennaio, ma durante il Medioevo diversi paesi cercarono di cristianizzare la celebrazione del nuovo anno spostando la data al 25 marzo (annunciazione) o alla stessa Pasqua. Questo non significa necessariamente che fosse costume in Francia festeggiare il capodanno in primavera: secondo Boese la data di inizio dell’anno era soprattutto una questione amministrativa, e il fatto che potesse cambiare anche da un anno all’altro (nel caso della Pasqua) complicava enormemente le cose. Per questo nella metà del 1500 in Francia era già tornato in voga regolarsi sul primo gennaio come data di inizio.

E quando re Carlo IX di Francia si accorse che nel suo paese diverse diocesi usavano diverse date (soprattutto Pasqua, ma anche 25 marzo, 1 marzo e addirittura Natale), decise di mettere ordine ordine con l’editto di Roussillon (1564). Come potevano esistere cittadini spaesati se il cambio di inizio dell’anno fu così graduale, non era la prima volta che accadeva, e che comunque non faceva altro che regolare qualcosa che in Francia già accadeva? E anche se è vero che la Pasqua può cadere, come quest’anno, di primo aprile, il legame sembra un po’ debole per giustificare il tutto.

Allora da dove viene la tradizione?

Secondo Boese la teoria del cambio di calendario avrebbe più senso se spostata in Inghilterra. Qui il nuovo anno cominciava sempre il 25 marzo e si festeggiava fino al primo aprile. Le cose cambiarono solo nel 1752 (i paesi protestanti si adattarono più tardi alla riforma). Ma per quella data il pesce d’aprile era già un classico, quindi comunque la teoria non regge. Boese, che definisce il tutto una leggenda storica, non è l’unico scettico. La leggendaria rubrica di fact-checking The Straight Dope la pensa in modo simile, e anche la storica Rosa Hodgkin del progetto Doing History in Public l’anno scorso ha specificato che la teoria è popolare ma senza basi.

Da dove viene allora il giorno degli scherzi? La realtà è che nessuno lo sa. Nel 1708 lo chiedeva un lettore incuriosito alla Apollo Magazine ma ancora non abbiamo una risposta. Tra le poche cose che sappiamo è che la tradizione è medievale. Qualcuno ha pensato di aver identificato un riferimento addirittura nei Racconti di Canterbury (1392) ma come spiega Hodgkin è in tutta probabilità un errore. Arrivati al 1500 non ci sono più dubbi: in particolare in un poemetto fiammingo di Eduard de Dene (1561, 3 anni prima dell’editto di re Carlo di Francia) si può trovare un chiarissimo riferimento all’usanza di fare scherzi il primo d’aprile. Seconda la studiosa si può speculare, ma sempre senza solide prove, che si tratti dell’evoluzione di antiche feste dedicate al gioco e allo scherzo legate all’equinozio, come l’Hilaria dei Romani. Scrive Hodgkin:

“Quello che sembra chiaro è che il pesce d’aprile risale a circa 500 anni fa, e se le sue origini sono mai state conosciute sono state dimenticate nel giro di 200 anni dalla sua prima apparizione nelle comunità dell’Europa settentrionale. Sembra abbastanza appropriato che cercare la storia del pesce d’aprile [April Fool’s Day] possa sembrare un’impresa da folli [fool’s errand].”