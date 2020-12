Perché il tuo brodo non è come quello di uno chef

C’è sempre un motivo, a volte più d’uno, per cui a qualcuno delle ricette vengono meglio che ad altri. Ma “nessun segreto da chef”, le ragioni molto spesso sono scritte nei libri di scienze. O adesso nel nuovo Perchè gli spaghetti alla bolognese non esistono?.Un volume (Ippocampo edizioni) che risponde a centinaia di domande sulla cucina e i suoi strumenti molto schiettamente, per prendere consapevolezza e migliorarsi senza dover studiare come per un dottorato. Dei tanti perché cui l’autore Arthur La Caisne risponde c’è una sezione dedicata al brodo che è perfetta per questo periodo. Un brodo può davvero fare la differenza durante il pranzo di Natale infatti, ma anche nella vita di tutti i giorni, dal classico risotto alle bistrattate minestre. Ecco quindi cinque trucchi per passare da un triste brodo insipido ad un brodo super.

Livello principiante: l’umami

Il modo più facile per migliorare un brodo che non sa di molto è inserire in pentola una crosta di parmigiano o un filo di salsa di soia. Entrambi conferiranno al vostro brodo il famoso sapore umami, il sapido, che “spingerà” il sapore senza sovrastarne gli altri. I risultato di un solo gesto sarà più piacevole e gustoso.

Livello amatoriale: non salare

C’è un limite della quantità di sapori che possono disciogliersi in acqua. Quando l’acqua è satura non potrà più assorbire altri gusti. Salando l’acqua all’inizio impedirete che gli ingredienti che avete messo nel vostro brodo rilascino tutti i propri sapori, portando a un risultato blando e dimenticabile. Quindi non salate il brodo e sarà ancora più saporito.

Livello avanzato: usare tagli di carne ricchi

Il collagene po esse fero o po esse piuma. Se non si cuoce abbastanza o a temperatura troppo alta diventa una suola di scarpa, invece se si sta accorti, si scioglie diventando una crema gustosa, magra, che aiuta a catturare altri sapori. Non utilizzate tagli pregiati, sprecherete solo soldi e il brodo sarà molto meno saporito di quello economico. Sono benvenuti quindi il collo, la testina, il reale e il biancostato. Tagliateli a pezzi piccoli per ridurre il tempo di cottura e favorire l’infusione di sapori nell’acqua.

Livello professionista: non fate bollire l’acqua

Come molti sanno partire da acqua fredda permette di estrarre meglio i sapori dalla carne. Pochi però sanno che un buon brodo deve cuocere restando fra 80° e 85° gradi. Ciò permette una migliore qualità dell’infusione, perché il collagene rimane sciolto, i sapori rimangono netti e puliti, non si creano schiume amare che ci costringono a schiumarlo continuamente. Quindi, per avere un migliore controllo della temperatura, meglio farne tanto, sul fuoco al minimo, con una pentola in ghisa o in terracotta che distribuiscano il calore uniformemente. Poi controllatelo: meglio avere un termometro da veri professionisti, ma in mancanza, basta osservare che faccia al massimo una o due bollicine ogni tanto. Questo è il consiglio principale per trasformare il vostro brodo da semplice accompagnamento a irresistibile infuso dorato.

Livello chef: progettate il brodo in base al piatto

Non tutti i brodi sono uguali. Provate diverse combinazioni e assaggiatele per diventare veri esperti. Volete un brodo persistente? Non sgrassatelo e non chiarificatelo. Volete gusti più netti e una bocca più pulita? Microfiltratelo, fatelo raffreddare in frigo e rimuovete il grasso superficiale con un cucchiaio. Volete un gusto arrostito? Passate in forno a 180 gradi gli ossi fino a che imbruniscono e poi tuffateli in acqua fredda. Volete avere un tocco francese? Arrostite in forno anche le verdure e la carne. Qual è il brodo migliore sarete voi a deciderlo in base all’equilibrio del piatto finale. Provate, sbizzarritevi e i vostri commensali faranno a gara per l’ultima cucchiaiata.

Livello bonus: Non sprecare il brodo

Il brodo non si conserva a lungo. Può essere congelato, ma ci sono opzioni migliori per sfruttarlo al 100%. Nel pranzo di Natale per esempio potete usarlo con i cappelletti o i tortellini, poi potete utilizzarlo nella cottura dell’arrosto e infine ridurlo per farlo diventare un fondo o una salsa. Il brodo è una base molto versatile che può trasformare anche una semplice minestrina in un piatto da ricordare.

Testo di Jacopo Giavara, Margo Schachter