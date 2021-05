Perché la Corte dei conti ha bloccato l’investimento nel vaccino di Reithera

Secondo i giudici contabili c’era il rischio che i fondi finissero non solo nello sviluppo del vaccino, ma anche nel rafforzamento patrimoniale della società

Lo sviluppo del vaccino italiano contro Covid-19 non verrà più finanziato con fondi statali, almeno per ora. La Corte dei conti ha bloccato il decreto che avrebbe attivato i finanziamenti per l’azienda farmaceutica laziale Reithera, responsabile del progetto del vaccino Grad-Cov-2, attualmente nella terza fase di sperimentazione. Secondo le motivazioni depositate dalla Corte il 21 maggio, l’intero finanziamento è stato bloccato dall’impossibilità di autorizzare l’acquisto della sede di Reithera a Castel Romano.

La ricerca avrebbe dovuto ricevere 81 milioni di euro dalle casse dello stato, ma secondo quanto riportato dal comunicato stampa inviato dalla Corte, il progetto di investimento ha fallito nel presentare un “valido e sufficiente investimento produttivo”. Nello specifico, il decreto ministeriale prevede che lo stato possa finanziare solamente lo sviluppo di determinate “unità produttive”, ma non l’intero complesso aziendale del richiedente, in questo caso Reithera. Secondo quanto riportato dalle motivazioni della Corte, la biotech laziale avrebbe fatto richiesta dei fondi per perseguire delle “finalità generali, produttive e di ricerca anche per conto terzi” e per “rafforzare la consistenza patrimoniale dell’impresa”.

La Corte ha contestato, in particolare, la richiesta 4 milioni di euro per l’acquisto della sede di Reithera a Castel Romano. La struttura di Castel Romano non contiene solo l’impianto di infialamento e confezionamento dei vaccini (ora in costruzione) – che sarebbe potuto essere finanziato, rientrando nella definizione di “singola unità produttiva” prevista dal decreto – ma è sede dell’intero complesso di attività di ricerca e sviluppo della società. Pertanto, non potendo concedere i 4 milioni previsti per l’acquisto della sede, il finanziamento relativo alla realizzazione dell’impianto di infialamento (ora pari a 7,7 milioni) è sceso sotto la soglia minima di 10 milioni di euro, prevista dal decreto per concedere un investimento produttivo.

“L’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo – ha concluso la Corte – non ha pertanto consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame”, portando all’annullamento dell’intero accordo siglato a gennaio tra il ministero dello Sviluppo economico, Invitalia (l’Agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo di impresa) e Reithera.