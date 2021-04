Perché l’Isola dei Famosi è registrata il giovedì e non Supervivientes

Da quando è iniziata l’edizione spagnola, Ilary Blasi non va in onda in diretta nel secondo appuntamento settimanale: tutte le spiegazioni

Perché la puntata del giovedì dell’Isola dei Famosi è registrata? E soprattutto perché è l’Isola italiana a dover rinunciare alla diretta e non quella spagnola? A poche settimane di distanza dallo sbarco dei “nostri” naufraghi, in Honduras è cominciato infatti anche Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi. Da quel momento Ilary Blasi e i suoi opinionisti sono quasi costretti a registrare la puntata per poter andare in onda due volte a settimana. Non c’è alternanza, ogni settimana Ilary registra e il conduttore spagnolo Jorge Javier Vázquez va in diretta. In un certo senso, quindi, Superivivientes ha la precedenza sull’Isola dei Famosi.

Il pubblico italiano si è domandato perché sia Canale 5 a dover rinunciare alla diretta e non il canale corrispondente spagnolo, ovvero Telecinco. Qualcuno ha immaginato che alla base di questa scelta ci fosse un motivo legato al doppio appuntamento: se l’Isola va in onda due volte può rinunciare a una diretta. Per certi versi la spiegazione potrebbe essere questa, ma Supervivientes in realtà va in onda per tre appuntamenti a settimana. E con risultati ben più soddisfacenti di quelli italiani: la Spagna conferma di edizione in edizione di essere un paese appassionato di reality, al contrario dell’Italia.

Davide Maggio oggi ha fatto sapere che la scelta di registrare l’Isola dei Famosi il giovedì deriva da una questione di priorità per la puntata di Supervivientes del giovedì. Sebbene vada in onda tre volte, si può definire quella del giovedì La puntata, perché gli altri due appuntamenti sono secondari e con dei sottotitoli diversi. Inoltre la puntata del giovedì di Supervivientes è l’unica con Jorge Javier Vázquez alla conduzione. Per questo ha la precedenza con la diretta, secondo un accordo tra le due aziende di produzione. Perché non è la stessa, come qualcuno continua a credere.

Spiegato il motivo per il quale non c’è neanche alternanza tra diretta e differita tra Isola dei Famosi e Supervivientes. Sarà sempre Ilary Blasi ad andare in onda in differita. Senza dimenticare che in Italia c’è un appuntamento in diretta, quello del lunedì, per cui poteva rinunciare alla seconda diretta. Una spiegazione che fila, ma non convince: perché non scegliere serate diverse, vista la necessità di non accavallarsi?