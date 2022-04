Perchè Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati? Motivi della rottura

E’ finita la storia d’amore tra i due ex gieffini: Bortuzzo rompe il silenzio

Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè si sono lasciati. La notizia ha lasciato di sasso i tanti fan della giovane coppia nata al GF Vip nel corso dell’ultima edizione. I due giovani hanno fatto sognare milioni di persone, mentre tanti altri hanno invece sempre dubitato dei due e oggi probabilmente avranno avuto motivi validi per avvalorare i loro pensieri. A dare la triste notizia è stato proprio il nuotatore, che ha rotto il silenzio su Instagram e spiegato i motivi che hanno portato a questa inevitabile separazione:

In questo mese dal termine del Gf Vip abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori

le parole dell’ex gieffino sul proprio account social.

Lulù Selassiè dice addio al fidanzato che spiega: “Voglio ringraziare tutti”

Proseguendo la spiegazione su Instagram l’ex concorrente del GF Vip, tra i protagonisti della passata edizione, ha voluto spendere alcune parole anche per tutte quelle che persone che hanno sempre mostrato sostegno e vicinanza in questi mesi alla coppia formata con Lulù Selassiè: “Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto e amato me e Lulù ed hanno creduto in noi, ma purtroppo quella della Casa del Gf rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale”. Adesso per la coppia è tempo di iniziare una nuova avventura, ma ognuno per la propria strada, proprio come ha spiegato Bortuzzo.

Manuel-Lulù, solo qualche giorno fa la richiesta di tranquillità

E pensare che solo pochi giorni fa i due ex concorrenti del GF Vip hanno chiesto a tutti un po’ di tranquillità per proseguire la loro storia d’amore che era diventata in più occasioni il centro della scena. Proprio la sorella di Clarissa e Jessica ha chiesto rispetto per la storia con Manuel, ormai naufragata: “Vogliamo vivere tranquilli e senza questi film che sembrano quelli della Signora in Giallo”. A proposito di film, sarà proprio da lì che ripartirà la vita di Bortuzzo, che presto potrà riguardare la sua storia nel film Rinascere, che andrà in onda sulle reti Rai.

