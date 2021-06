Perché ognuno di noi risponde all’esercizio fisico in maniera diversa

L’attività fisica non ha su tutti lo stesso effetto. Un gruppo di Boston ha individuato oltre 200 proteine che permettono di prevedere se e come l’esercizio avrà effetti sul benessere cardiovascolare del singolo individuo

(foto: Daniel Reche via Pixabay)

Siamo tutti diversi e anche l’esercizio fisico ci modifica e modella il nostro corpo in maniera differente e produce effetti diversi in ciascuno di noi. Per esempio, qualcuno preferisce la corsa, qualcun altro la ginnastica aerobica, altri il nuoto. E ancora, da una stessa attività fisica, come la corsa, per alcuni migliorerà maggiormente la resistenza e per altri prevarrà la riduzione degli zuccheri nel sangue. Oggi uno studio condotto dall’istituto di medicina cardiovascolare del centro medico Beth Israel Deaconess a Boston indaga e spiega le ragioni di alcune di queste differenze con particolare attenzione alla salute cardiovascolare. In questo settore la genetica ha un ruolo: gli autori individuano e studiano oltre 200 proteine legate a cambiamenti più o meno marcati del benessere cardiovascolare. I risultati sono pubblicati su Nature Metabolism.

C’entrano le proteine

I ricercatori hanno coinvolto 650 persone sedentarie, che hanno preso parte a sessioni di allenamento aerobico per migliorare la resistenza, ovvero la capacità di sostenere nel tempo un’attività fisica più o meno intensa senza cali nelle performance. All’inizio, prima della sessione sportiva gli scienziati hanno misurato i livelli nel sangue dei volontari di circa 5mila proteine e ne hanno individuate 147 collegate al benessere cardiovascolare. In particolare queste proteine sono associate alla massima potenza aerobica o VO 2 max, ovvero il massimo volume di ossigeno consumato per minuto durante un’intensa attività fisica. Questo parametro è connesso anche alla forma fisica, all’allenamento e alla resistenza, dunque chiaramente cambia se da sedentari diventiamo attivi. Tuttavia queste proteine potrebbero fornire indizi già in partenza, secondo gli autori, sulla nostra predisposizione al miglioramento e alla resistenza. Ci sono poi altre 102 proteine che indicano un cambiamento e un miglioramento della VO 2 max dopo l’allenamento.

Studiare le proteine per capire l’esercizio migliore

Queste proteine non erano mai state studiate in relazione all’attività fisica, come spiega l’autore Robert E. Gerszten. Secondo gli autori misurare i livelli di questi componenti prima e dopo la sessione permette di trarre delle informazioni utili, prima di iniziare l’allenamento, sulla possibile riuscita dello stesso, o meglio su quanto i parametri fisici associati alla salute cardiovascolare potranno cambiare e migliorare. “Aggiungere alle caratteristiche cliniche di base un punteggio legato alle proteine nel sangue”, scrivono nel testo della pubblicazione, “ha migliorato la precisione predittiva di miglioramenti significativi dal punto di vista clinico della VO 2 max”. Per esempio alcune persone potrebbero non riportare i benefici – sempre a livello cardiovascolare – attesi anche seguendo un programma di fitness standard creato per raggiungere un certo risultato.

Verso un fitness personalizzato

Mettere a fuoco queste differenze può essere importante per varie ragioni. Da un’indagine separata svolta dal gruppo, ad esempio, emerge che alcune di queste proteine sono collegate a un maggior rischio di morte precoce, dunque approfondire l’argomento potrebbe essere importante anche in ambito clinico. Inoltre la ricerca apre le porte a futuri studi su come personalizzare anche l’esercizio fisico sulla base delle caratteristiche individuali, verso uno sport personalizzato. Siamo solo all’inizio e il campione di volontari è ancora ridotto ma questo genere di indagini potrebbe essere utile in futuro. Ricordando che in Italia quasi 4 persone su 10 sono sedentarie e che sovrappeso e obesità riguardano un adulto su due e un bambino su cinque.