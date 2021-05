Perché TikTok è il nuovo club del libro che dà linfa al mercato dell’editoria

Con oltre 7,2 miliardi di visualizzazioni, l’hashtag #BookTok – su TikTok – sta costruendo una community che si scambia consigli di lettura tra lacrime, urla e pagine recitate. Così, vecchi titoli tornano in auge



Da qualche settimana TikTok sta raccogliendo gli appassionati di libri. Il social ha cominciato a ospitare i video di giovani creator, soprattutto ragazze, che promuovono romanzi più o meno recenti, influenzando le vendite. Il fenomeno si chiama #BookTok e sta rivoluzionando il mercato dell’editoria a livello mondiale. Basti pensare che l’hashtag #BookTok, appunto, ha raccolto oltre 7,2 miliardi di visualizzazioni in brevissimo tempo, e anche #booktokitalia e #booktokita hanno raggiunto 28 milioni di visualizzazioni.

Books that make you cry

Dunque, BookTok è il nuovo club del libro. In meno di un minuto gli utenti filmano i titoli che consigliano e mostrano le loro reazioni sul finale: ci sono booktoker che piangono dopo aver letto qualche riga. E infatti, “Books that make you cry” (libri che ti fanno commuovere) è una chiave di ricerca parecchio gettonata. Mireille Lee, creatrice di @alifeofliterature che gestisce insieme alla sorella di 13 anni e che conta già circa 257.000 follower, monta le clip basandosi proprio su questa leva: “Books that broke me” (“libri che mi hanno toccata”). Anche nei video di @Agosto.books, il profilo di un’utente spagnola, lei sorride o si commuove a seconda delle emozioni suscitate dal romanzo che consiglia. Altri bootoker, invece, scelgono i titoli in base alla copertina; altri ancora recitano le scene che più li colpiscono, vestiti con abiti d’epoca o con corone regali che simulano l’ambientazione del libro segnalato. C’è anche chi dà suggerimenti su come sistemare la libreria e chi, invece, presenta autori a cui domandare consigli di scrittura. Qualcuno parte dall’astrologia: dimmi di che segno sei e ti dirò che cosa leggere. Molti caldeggiano i classici snobbati in classe: Orgoglio e pregiudizio, Jane Eyre, Piccole donne… Non mancano nemmeno i testi tratti dai film o dalle serie Netflix: Bridgerton, The Heart of the Banshee, Storm of Magic.

Questione di genere

A ogni modo, il fantasy regna sovrano, insieme ai romanzi distopici e a quelli Young Adult: le storie di adolescenti innamorati e tormentati attraggono molti follower che sperano nel lieto fine, a patto che l’amore narrato sia universale e non conosca discriminazione di genere. Come La canzone di Achille, una rivisitazione YA e queer dell’Iliade di Omero scritta da Madeline Miller e pubblicato da Ecco, che fa parte del gruppo editoriale HarperCollins, in Italia pubblicato da Marsilio: la scorsa estate le sedi newyorkesi della catena Barnes & Nobles hanno venduto 10.000 copie alla settimana grazie al passaparola su TikTok; oggi la stessa Barnes & Nobles ha una sezione dedicata a BookTok intitolata proprio Teens & YA. In generale, i bootoker sostengono la comunità Lgbt+: l’hashtag #queerbooktok, ha ottenuto più di 750mila visualizzazioni.

Booktoker made in Italy

Martina Levato, @Levv97, ha 23 anni ed è una performer musicale. Durante il primo lockdown ha sentito l’esigenza di fare qualcosa di artistico in attesa di ritornare a lavorare, così ha iniziato a montare video in cui leggeva. Il suo profilo oggi è seguito da più di 75mila follower. “Io amo il fantasy e consiglio sempre Harry Potter e Le Cronache di Narnia, ma il mio romanzo preferito in assoluto è Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Il mio pubblico spazia dai giovanissimi agli adulti. Amo dialogare con chi mi segue. Ciò che faccio su TikTok mi fa capire che la lettura riesce a unire tutti indipendentemente dall’età”.

Jessica Matarrelli, stesso nick sulla piattaforma, legge da quando aveva sei anni. Oggi, ventiquattrenne, comunica online ciò che le piace, perché non riesce a tenerselo per sé e vorrebbe condividerlo con il mondo intero. “Ho un seguito giovane e consiglio soprattutto romanzi Young Adult. Spesso è difficile invogliare i ragazzi ad appassionarsi alla lettura e l’ultima cosa che desidero è spaventarli con i mattoni russi: meglio partire da un romanzo tratto dalla serie preferita. Monto i video direttamente da TikTok, senza ausili esterni, perché sull’app vince la semplicità”.

@thisisthenorth_book è Julia, 24 anni e 30mila follower. Immersa nel suo mondo di libri colorati, luci, tazze e dettagli floreali, è una fan della prima ora del genere fantasy, ma non solo. Durante il lockdown si è ritrovata, come tutti, ad avere molto tempo libero e così è diventata una booktoker. “Il 92 per cento del mio pubblico è composto da ragazze. Ogni clip è creata ad hoc e cerco sempre di avere un feed omogeneo che sia riconoscibile”.

L’impatto sul mercato editoriale

Negli Stati Uniti titoli pubblicati anni fa sono tornati in auge grazie ai booktoker: ecco perché le case editrici estere stanno già cavalcando l’onda. E anche molti scrittori hanno iniziato a frequentare la piattaforma per vendere i loro libri. La poetessa Rupi Kaur, che ha riscosso un incredibile successo di pubblico su Instagram, ha recentemente creato un account su TikTok, che sebbene stia crescendo piano piano, denota quanto le sue raccolte di poesia stiano conquistando il cuore dei lettori. In Italia non ci sono ancora risultati simili, ma è plausibile che parecchi autori non stiamo a guardare.