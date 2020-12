Perché Veronica Lario tradiva Berlusconi? L’incredibile patto segreto

L’ex moglie di Silvio Berlusconi Veronica Lario ha tradito Silvio Berlusconi? La rivelazione shock.

Daniela Santanchè: la dichiarazione incredibile sul rapporto tra l’ex premier e Veronica Lario

Silvio Berlusconi e Veronica Lario hanno divorziato nel 2014. Il loro addio è stato molto discusso. Tra i personaggi che hanno espresso il loro punto di vista sulla separazione della coppia ha destato stupore quello di Daniela Santanchè che durante un’intervista per Libero di qualche tempo fa, raccontò:“Il Presidente non ha sfasciato nessuna famiglia, è Veronica Lario che ha un compagno”. Poi aggiunse: “Veronica Lario da molto tempo ha al fianco un suo compagno. Si chiama Alberto Orlandi, ha 47 anni , è capo del servizio di sicurezza di Villa Macherio, e con lui condivide progetti, interessi e vacanze”.

Silvio Berlusconi e Veronica Lario avevano un patto?

Daniela Santanchè ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla fine del matrimonio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario, secondo le quali l’ex premier avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvare la famiglia: “Il Presidente lo sa. Non solo, ma ha tentato di tutto per tenere ugualmente in piedi la famiglia. Ha rinunciato ad avere al suo fianco la sua donna, ha accettato che l’Italia non avesse una first lady, ha messo da parte il suo orgoglio di uomo. Con la moglie ha fatto un patto“.

Berlusconi avrebbe fatto di tutto per tenere in piedi la famiglia, ma non c’è stata soluzione:”Ha pensato a figli, ai nipotini. Insomma, ha fatto quello che pochi uomini, soprattutto nelle sue condizioni, avrebbero fatto. Cosa gli sarebbe costato divorziare e rifarsi una famiglia, un amore? Il battito di un ciglio e la questione era risolta. E invece nulla. Poi Veronica ha rotto l’accordo, presumo consigliata da qualcuno interessato a gettare fango sul marito”.

