perde-l’equilibrio-e-finisce-in-un-burrone:-tragico-epilogo-per-l’anziano-82-enne

Continuano le “vacanze di sangue”: stavolta è tragico l’epilogo per un anziano, precipitato in un burrone.

Stava lavorando nell’orto quando, forse per un malore o forse per un banale perdita di equilibrio, è caduto in un burrone prospiciente il proprio orto.

E’ questo il tragico finale per la vita di un 82enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto. L‘uomo è scivolato in una scarpata intorno alle 11 del mattino di sabato 3 luglio, mentre stava lavorando nel proprio orto.

La caduta è stata rovinosa, un volo di circa venti metri, che non ha lasciato speranze all’anziano. A darne la notizia è stata la Polizia Cantonale, accorsa sul luogo per prestare soccorso.

Una caduta che non ha lasciato scampo

Secondo una prima ricostruzione, come riportato dal giornale VareseNews, l’uomo sarebbe stato intento a svolgere lavori di giardinaggio in un terreno poco fuori dall’abitato quando ha perso l’equilibrio ed è precipitato.

Ancora da appurare i motivi che hanno causato la caduta: un malore? O qualcos’altro? Spetterà agli inquirenti fare chiarezza sul punto.

I soccorsi sono prontamente sopraggiunti, anche se purtroppo c’era ben poco da fare per lo sfortunato ottuagenario.

Oltre alla suddetta Polizia Cantonale, sono intervenuti a supporto gli agenti della Polizia Comunale di Chiasso, oltre alle unità di scorso del Servizio Ambulanze del Mendrisiotto (SAM) ed ai pompieri del Centro di Soccorso Cantonale Pompieri del Mendrisiotto (CSCPM).

Malgrado ciò, l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate nel trauma dell’impatto. Un modo tragico per iniziare il weekend, che purtroppo non è però una novità.

Infatti l’ultimo mese è stato flagellato da numerosi casi di incidenti occorsi a vacanzieri, che hanno rischiato la vita ed in alcuni casi, come in quello odierno, hanno pagato caro un attimo di distrazione.