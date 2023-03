Ka përfunduar takimi mes kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuçiq.

Mbi 10 orë kanë kaluar prej kur Kurti dhe Vuçiq kishin filluar në Ohër takimet ndaras dhe trepalëshe me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell dhe emisarin e BE-së për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak.

Ndërkaq, brenda pak kohësh pritet që Borrell të dalë në konferencë për media dhe të deklarohet rreth takimit Kurti-Vuçiq.

The post Përfundon takimi Kurti-Vuçiq appeared first on Dukagjini.

The post Përfundon takimi Kurti-Vuçiq appeared first on Dukagjini.

Vito Califano