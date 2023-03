Perícia comprova que adolescente morreu pelo uso de drogas durante o carnaval na Barra dos Coqueiros

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE) Instituto de Análises e Pesquisas Forenses de Sergipe

A adolescente de 16 anos que morreu durante uma festa em uma casa no carnaval deste ano, na Barra dos Coqueiros , morreu por infarto agudo do miocárdio provocado pelo uso de álcool e cocaína, foi o que apontou o laudo emitido pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), nesta sexta-feira (10). O laudo foi resultado da perícia feita pelos institutos de Análise e Pesquisa Forense (IAPF) e Médico Legal (IML). Ela morreu no dia 21 de fevereiro.

A família contestou o laudo inicial e afirmava que a adolescente havia morrido por espancamento, quando participava de uma festa em uma casa na Barra.

De acordo com os exames de toxicologia forense, o IAPF identificou a presença de cocaína. Além dessa substância, os peritos verificaram que no sangue da vítima também havia a presença de álcool etílico, que é o álcool presente em bebidas alcoólicas.

Segundo o IML, quando há o consumo de cocaína associado à bebida alcoólica, o fígado combina as duas drogas e produz uma terceira substância, chamada de Cocaetileno, que intensifica os efeitos euforizantes da droga, mas é extremamente prejudicial ao organismo e aumenta os riscos de morte súbita.

Já no que se refere à coloração da pele, atribuído como agressões e ferimentos na adolescente, o IML esclareceu que as manchas encontradas no corpo são referentes à mudança de coloração da pele do corpo humano após sua morte.

Diante dos exames periciais realizados, o IML concluiu a causa da morte como sendo choque cardiogênico secundário a infarto agudo do miocárdio induzido pelo uso combinado de cocaína e álcool etílico por um período prolongado.

A Polícia Civil ,agora, trabalha na reta final para a conclusão do inquérito.

