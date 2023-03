Perícia encontra nova parte de corpo humano no mesmo local onde criança achou crânio

A identificação da ossada deve ser confirmada em três dias. Além do osso, uma criança encontrou um crânio nesta terça-feira (28). Policiais fazem busca no local

Divulgação

Um osso foi encontrado na tarde desta quinta-feira (2), em um terreno no setor Bertaville, na região Sul de Palmas. O caso aconteceu depois de uma criança encontrar um crânio enquanto brincava com terra, no mesmo local.

De acordo com apuração do g1 e da TV Anhanguera, a identificação do corpo deve levar cerca de três dias. A ossada está sendo analisada por médicos com formação em antropologia. O Instituto Médico Legal ainda não confirmou se a ossada é de uma pessoa adulta ou de uma criança, nem se é homem ou mulher.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O motorista da caçamba que descarregou a terra disse estar surpreso com o fato e que pegou o material em uma empresa de cascalho. A equipe da TV Anhanguera foi até a empresa, nas margens da BR-010, próximo à rodoviária de Palmas. A empresa disse que não vai se manifestar.

Testemunhas contaram para a Polícia Militar que uma criança brincava no local esta semana onde foi descarregada uma carga de aterro para construção. Equipes da Polícia e a perícia recolheram o crânio nesta quarta-feira (1º) e continuaram as investigações.

LEIA TAMBÉM

Criança encontra crânio ao brincar com terra em bairro de Palmas

Família acredita que partes de homem esquartejado estão em IMLs diferentes do Tocantins

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que continua com as investigações. Disse, ainda, que “exames periciais serão realizados para que seja possível obter mais informações”.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Ferla