Perícia especializada deve ser realizada para identificar causas de desabamento de laje em bar de Suzano

Desabamento aconteceu perto das 6h na Rua Sete de Setembro, na área central da cidade. Segundo a Prefeitura de Suzano, estabelecimento estava interditado há um mês. Perícia especializada deve ser realizada em bar em que laje desabou em Suzano

Uma nova perícia especializada será realizada nos próximos dias no bar de Suzano onde na manhã deste sábado (4) uma laje desabou. Quatro pessoas que estavam no local foram hospitalizadas.

O acidente aconteceu perto das 6h na Rua Sete de Setembro, na área central da cidade. A via é um cruzamento com a Benjamin Constant, uma área conhecida por ter muitos bares.

Teto de bar desaba e cinco ficam feridos em Suzano, na Grande SP

O quarteirão precisou ser interditado e agentes de trânsito orientavam os motoristas. Imagens mostram o estado do estabelecimento com o desabamento da laje. Ferros ficaram retorcidos. Quem chegava para trabalhar nos locais próximos da área isolada, se assustava com a movimentação.

“Surpreso, né? A gente não sabia das condições aí dos prédios aí. Enfim, fiquei surpreso e fui tentar descobrir a laje que caiu ali. É uma região bem frequentada, de muitos bares aqui sempre cheio”, disse o advogado Fabiano Cruz.

Laje de bar de Suzano desabou na madrugada deste sábado

Corpo de Bombeiros/Reprodução

De acordo com os bombeiros, participaram da ocorrência equipes de Suzano, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba. Ao todo, foram cerca de oito viaturas, além do Samu e do helicóptero Águia. Quatro pessoas foram socorridas, duas com ferimentos leves e outras duas com ferimentos graves.

“Havia poucas pessoas e que, por conta da chuva, assim, parece que houve ali a sessão de um pequeno pedaço do teto. Imediatamente, todos os que tavam ali foram socorridos pelos próprios funcionários. Imediatamente, o Samu foi acionado”, explicou Fábio Ciconi, advogado de um dos proprietários do bar.

De acordo com as autoridades, só o trabalho da perícia vai poder esclarecer as causas do acidente. “Nós não temos muita informação ainda. Isso aí vai ser apurado, direitinho. Mas ao que nós sabemos é um estabelecimento comercial já, uma região comercial. Sempre funcionou bares e que o prédio é alugado”, contou Michele Fujii, a advogada do outro dono do comércio.

Teto do bar em Suzano desabou durante a madrugada deste sábado

José Antonio de Assis/TV Diário

Pela manhã, um trecho da Rua Sete de Setembro, no Centro de Suzano, foi interditado por causa do incidente no bar. O trânsito foi liberado no começo da tarde.

