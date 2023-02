Péricles, festival do milho verde e blocos de carnaval são atrações do fim de semana; veja a agenda

Eventos acontecem de sexta-feira (17) a domingo (19). Na semana do carnaval, as cidades do vale do Paraíba, Litoral Norte e região trazem atrações e programações especiais para o final de semana. Com shows, festivais e eventos carnavalescos, os moradores e turistas poderão aproveitar diversas opções de lazer de sexta-feira (17) a domingo (19).

Veja a programação:

Dudu Galeno / Divulgação

Péricles em São José dos Campos

O cantor abre a programação do “Palácio Folia” evento de carnaval do Palácio Sunset. Ele traz o “bloco do Pericão”, os ingressos estão sendo vendidos pela internet.

Data: sábado (18)

Local: Palácio Sunset

Horário: 22h

Entrada: Pista R$40, camarote R$120 e área vip R$140

Divulgação

Festival do Milho Verde em Roseira

É a 25 º edição do festival da paróquia N.Sra Aparecida da cidade de Roseira, a entrada é gratuita. De hoje até terça tem festival do milho verde em Roseira, com aquelas delícias de sempre: pamonha, curau, bolo de milho, tudo!

Data: sexta (17) a terça-feira (21)

Local: Praça João Paulo ||, salão N.Sra Aparecida e Salão Paroquial

Horário: 10h e 17h

Entrada: Gratuita

Divulgação / redes sociais

Bloco Socó da Madrugada em Pindamonhangaba

O bloco foi criado em 2014 e está na sua 9° edição, trazendo a alegria e muita marchinha boa para os foliões, os abadás estão sendo vendidos em diversos pontos da cidade.

Data: sexta (17)

Local: Praça Barão do Rio Branco

Horário: 20h

Entrada: R$ 40,00 o abadá

Carnaval de rua em Ilhabela

O carnaval de rua começa hoje às 21h, na passarela do samba da vila, que também é conhecida como centro histórico. A partir de 0h30 tem baile com DJ.

Data: sexta (17)

Local: Centro histórico

Horário: 21h

Entrada: Gratuita

Festival de verão Campos do Jordão

Esse é o último fim de semana do Festival de Verão de Campos do Jordão, dois destaques pra amanhã: às 15h tem “São Paulo Big Band e Wilson Simoninha”, no auditório Claudio Santoro

Data: Sábado (18)

Local: Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista

Horário: 15h

Entrada: Gratuita

