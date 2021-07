pericolo-drift-per-switch-oled:-i-joycon-sono-gli-stessi

Non ci sono differenze sostanziali per i controller staccabili della prossima versione della console ibrida Nintendo

(Foto: Nintendo)

Una delle più grande aspettative sulla nuova versione della console ibrida Nintendo Switch riguardava i controller staccabili Joy-Con e, più precisamente, la fragilità che portava alla manifestazione del famigerato drift, ovvero i movimenti fantasmi che spesso e volentieri rendono l’esperienza di gioco quasi impossibile. E invece, i controller dovrebbero essere esattamente gli stessi dell’attuale versione.

Ad affermarlo è stato un rappresentante Nintendo interpellato dal portale amerciano Polygon: “La configurazione e la funzionalità dei controller Joy-Con non cambia sul modello Nintendo Switch Oled“. Insomma, le appendici staccabili sono le medesime: non si può dare per certo il pericolo che il drift possa interessare anche la nuova versione, ma visto che dipende dai componenti hardware utilizzati è più che probabile.

Al centro di numerose class action in tutto il mondo, Europa compresa, i Joy-Con della Nintendo Switch non sono gli unici controller a patire di drift, visto che di recente è emerso che anche il collega DualSense di Ps5 presenti la stessa problematica dei comandi fantasma. Dall’analisi dei componenti interni di iFixit, l’anello debole sembra essere imputabile ai potenziometri – che percepiscono direzione e intensità dei movimenti impressi dai polpastrelli sulle levette – prodotti da Alps Alpine, destinati a smettere di funzionare correttamente dopo appena 2 milioni di cicli, ovvero dopo 4-7 mesi giocando due ore al giorno. Su alcuni titoli il drift rende il gameplay assai complicato come per esempio Pokémon Snap, ma anche in generale quelli in cui si deve direzionare un personaggio.

Nel frattempo, emerge il prezzo italiano per Nintendo Switch Oled che sarà di 349,99 euro come anticipato dall’ordinazione su GameStopZing che peraltro ha anche già pubblicato il programma di sconto nel caso in cui si consegni la vecchia versione (o altra console).