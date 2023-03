Período da piracema termina com R$ 388,2 mil em multas aplicadas nas regiões de Ribeirão Preto e Franca

Balanço da Polícia Militar Ambiental aponta que mais de 1,3 tonelada de peixes e 460 equipamentos foram apreendidos entre novembro e fevereiro. Pesca volta a ser liberada, mas existem restrições. Com fim da piracema, pesca é liberada na região de Ribeirão Preto, SP

As multas aplicadas na piracema, período de proibição da pesca predatória para garantir a reprodução durante a migração e a desova de espécies nativas, chegaram a R$ 388.290,76 nas regiões de Ribeirão Preto (SP) e Franca (SP), aponta um balanço divulgado pela Polícia Militar Ambiental.

Dados contabilizados pela 3ª e 4ª companhias desde novembro até 27 de fevereiro registram 229 autuações nessas áreas, que também resultaram na apreensão de 1,3 tonelada de peixes pescados irregularmente, além de 460 equipamentos como redes, tarrafas, carretilhas, molinetes e motores de popa, apreendidos nas operações.

“O pessoal continua a desrespeitar as regras que são estabelecidas”, afirma o tenente Mário Uzueli Neto.

Somente nessas áreas, nos últimos quatro meses, a Polícia Militar Ambiental fiscalizou um total de 2.023 pescadores e 659 embarcações.

Período da Piracema se encerrou nesta quarta-feira

Pesca liberada, mas com restrições

Com o fim da piracema, a partir desta quarta-feira (1º) voltou a ser liberada a pesca na região, mas ainda existem restrições.

O pescador amador está autorizado a pescar com linha de mão, caniço simples, vara com molinete ou carretilha. Além disso, precisa obedecer a uma distância mínima de 200 metros com relação a cachoeiras e corredeiras.

Em locais específicos, como na Usina Itaipava, entre Cajuru (SP) e Santa Rosa de Viterbo (SP), esse distanciamento mínimo deve ser de 1,5 mil metros com relação à represa.

Além disso, quem atua com a pesca deve estar atento a outras questões, válidas mesmo fora da piracema, como tamanho mínimo de captura por espécie, locais permitidos e proibidos, e cota permitida por pessoa, sob o risco de responder por crime ambiental.

“O pescador profissional tem uma carteirinha apartada, ele tem algumas outras liberações a mais que o pescador amador”, explica o tenente.

