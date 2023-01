Período de defeso do camarão começa no litoral; veja quais espécies estão proibidas para pesca

Pesca de algumas espécies não pode ser feitas até 30 de abril. Período de defeso do camarão começa neste sábado

O período de defeso do camarão começou no último sábado (28) em todo o litoral da região Sudeste e Sul do país. A restrição à pesca abrange as quatro cidades do Litoral Norte de São Paulo e vale até 30 de abril.

Durante o período de defeso, fica proibida a pesca de algumas espécies de camarões para que elas possam se reproduzir e para preservação da espécie. Neste período, está proibida a pesca das seguintes espécies:

Rosa

Sete-barbas

Branco

Santana ou vermelho

Barba-ruça

A pesca do camarão-branco é permitida desde que não seja realizada por arrasto com tração motorizada.

O desembarque das espécies é permitido até a próxima segunda-feira (30). O peso (em quilogramas) de estoque deve ser declarado por quem armazena, transporta, processa e comercializa essas espécies até o 5º dia útil do início do período de defeso (3 de fevereiro de 2023), pelo site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de São Sebastião.

