Período do fim janeiro a começo de fevereiro de 2023 está entre os mais chuvosos da série histórica nas represas do Alto Tietê

Helder Vilela/ TV Diário

As tempestades que causaram estragos no Alto Tietê nos últimos dias também são notadas nas represas do Sistema Produtor Alto Tietê (Sipat). Dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) indicam que de domingo (29) a sexta-feira (3) choveu 118 milímetros.

A medida é a segunda maior para o período desde o início da série histórica, perdendo apenas para o ano passado, quando foram 126,2 mm (confira o gráfico abaixo). Além disso, os reservatórios atingiram nesta semana o maior volume operacional em pouco mais de um ano.

De acordo com o levantamento, a pluviometria entre os dias 29 de janeiro e 3 de fevereiro, nos anos de 2023 e 2022, é quase três vezes maior do que a média dos últimos 19 anos. Considerando o período desde 2005, quando começa o histórico, o índice girou em torno de 43 mm.

Dias mais chuvosos do ano

Ainda segundo os números da Sabesp, que estão disponíveis pela internet e são atualizados diariamente, é exatamente nesta época que a região registra alguns dos dias mais chuvosos de cada ano. Em 2023, o recorde ficou para 1º de fevereiro, com 40,1 mm.

O volume só perde para 30 de abril de 202, quando a pluviometria do dia ficou em 46,6 milímetros. Antes daquele dia, o único que teve um índice maior do que esse foi 30 de janeiro, justamente no período analisado, que bateu os 55,5 mm.

Volume nas represas

Nesta sexta (3), as represas Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí e Taiaçupeba, que integram o Sipat, operavam com mais de 54,3% da capacidade. A última vez que ficou acima desse número foi em 31 de julho de 2022, com 54,5%.

Vittorio Ferla