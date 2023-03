Dy persona kanë mbetur të lënduar, pas një përleshjeje me armë zjarri që erdhi si pasojë e një përleshjeje në mes të dy familjeve në lagjen “Hajvalia” të komunës së Prishtinës.

Policia e Kosovës ka njoftuar se në vendin e ngjarjes janë sekuestruar tri gëzhoja dhe një fishek i pashkrepur. Ndërkaq personi i cili dyshohet se e ka kryer plagosjen është lokalizuar nga policia, dhe i njëjti është dërguar për intervenim kirurgjik në spital, pasi ka marrë edhe ai lëndime.

I dyshuari tjetër pas inervistimit është liruar në procedurë të rregullt, kurse i dyshuari i tretë është dërguar në mbajtje.

Rasti po vazhdon të hetohet nga Policia e Kosovës.

“Është raportuar për një përleshje në mes të dy familjeve, njësitet relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ku kanë gjetur dhe sekuestruar tre gëzhoja dhe një fishek të pashkrepur. Një i dyshuar mashkull kosovar, i cili dyshohet se ka kryer plagosjen, është lokalizuar. I njëjti i është nënshtruar një intervenimi kirurgjik në spital, pasi ka pësuar lëndime. Me vendim të prokurorit, i dyshuari mbetet i shtrirë në spital nën sigurimin e policisë. Revolja e cila dyshohet se është përdorur në rast dhe një karikator pa fishek janë sekuestruar. I dyshuari tjetër mashkull kosovar, i cili ka mbetur i plagosur me armë zjarri, është intervistuar dhe liruar në procedurë të rregullt. I dyshuari i tretë mashkull kosovar, me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje. Rasti vazhdon të hetohet”, thuhet në njoftim.

Rasti nga Policia e Kosovës është cilësuar si tentim vrasje.

The post Përleshje me armë zjarri mes dy familjeve në Hajvali, plagosen disa persona appeared first on Dukagjini.

The post Përleshje me armë zjarri mes dy familjeve në Hajvali, plagosen disa persona appeared first on Dukagjini.

pappa2200