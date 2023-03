Perseguição policial de mais de 25 km acaba em acidente e dois presos por furto de carro em Caraguatatuba, SP

A perseguição começou em Ubatuba e terminou na cidade vizinha após o veículo furtado e uma viatura da Polícia Militar se chocarem com uma mureta no bairro Massaguaçu. Uma perseguição policial de mais de 25 km entre Ubatuba e Caraguatatuba, no Litoral Norte de São Paulo, terminou com acidente e dois homens presos por furto de um carro na noite desta sexta-feira (24).

De acordo com a Polícia Civil, o carro de modelo HB20 foi furtado por um homem de 30 anos e uma mulher de 24 na avenida Armando de Barros Pereira, na Praia Grande, em Ubatuba. À polícia, a dupla contou que achou a chave próximo ao veículo e decidiu “rodar pela cidade”.

Os donos do carro – dois homens de 28 anos e um de 25 – perceberam o furto ao voltar da praia por volta das 18h e acionaram a Polícia Militar, que conseguiu rastrear a localização dos dois bandidos por meio de quatro celulares que ficaram no automóvel.

Com o rastreamento, os agentes descobriram que o carro estava próximo à região do bairro Folha Seca. Durante a busca, os policiais conseguiram encontrar o veículo na rodovia Rio Santos, na altura do Saco da Ribeira.

As equipes deram ordem de parada aos criminosos, que desobedeceram e começaram uma fuga no sentido de Caraguatatuba, cidade vizinha no Litoral Norte.

Com isso, a perseguição foi iniciada e seguiu até a avenida José Marcos de Melo, no bairro Massaguaçu, onde o carro furtado se chocou com uma mureta da praça do local. Em seguida, uma viatura da PM também colidiu com a mureta.

O homem e a mulher ainda tentaram fugir a pé, mas foram detidos por equipes da corporação que fizeram um cerco na cidade. De acordo com a Polícia Militar, uma revista foi realizada, mas nada foi encontrado.

Os dois foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central do município, onde receberam atendimento médico por ferimentos leves causados pelo acidente. Depois de liberada, a dupla foi conduzida à delegacia.

O crime foi registrado como furto e desobediência, e os criminosos foram presos em flagrante. As vítimas também estiveram na delegacia e relataram o caso à Polícia Civil.

