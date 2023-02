Perseguição policial termina com dupla presa com 70 kg de maconha em Franca, SP

Homens de 22 e 33 anos tentaram fugir da polícia na noite de quinta-feira (10), mas acabaram presos no bairro Jardim Portinari. PM prende dupla com 70 kg de maconha em Franca, SP

Dois homens, um de 22 anos e outro de 33 anos, foram presos na noite de quinta-feira (10) em Franca (SP) com 70 quilos de maconha.

Segundo a Polícia Militar, a dupla, que estava em um Volkswagen Golf, foi vista em atitude suspeita na Avenida Doutor Abrahão Brickmann. Mesmo antes da tentativa de abordagem, os suspeitos fugiram no veículo, dando início a uma perseguição.

De acordo com a PM, pela Avenida Margarida Fornazier Cardoso de Oliveira, no bairro Jardim Portinari, o passageiro, de 22 anos, tentou pular do veículo, mas desistiu por causa da alta velocidade. Um pouco mais à frente, a polícia conseguiu barrar a fuga da dupla.

O motorista, de 33 anos, contou aos policiais que tentou fugir porque estava com grande quantidade de drogas no porta-malas do carro. Segundo o homem, a maconha havia sido retirada no bairro Jardim Luiza II e deveria ser enterrada.

No porta-malas foram encontrados vários sacos com 70 quilos de maconha no total.

A dupla foi levada algemada à Central de Polícia Judiciária (CPJ), por causa do risco de fuga. Na delegacia, eles foram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico, ficando à disposição da Justiça.

Além da droga, o carro utilizado pela dupla foi apreendido.

