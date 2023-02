Personal trainer tem mal súbito e morre durante partida de futsal em SC

Carlos Eduardo Santana tinha 31 anos e passou mal durante uma disputa promovida pela prefeitura de Tijucas. Carlos Eduardo Santana

O atleta Carlos Eduardo Santana, de 31 anos, morreu durante um jogo de futsal na noite de quarta-feira (8) em Tijucas, na Grande Florianópolis. Segundo a prefeitura, ele teve um mal súbito dentro da quadra.

Santana era personal trainer e jogador da equipe do bairro Areias. Ele também tinha um canal do YouTube, onde abastecia com dicas de atividades físicas.

A equipe que Santana fazia parte estava em uma disputa promovida pela Fundação Municipal de Esportes (FME). A competição foi suspensa por três dias, informou a prefeitura nesta quinta-feira (9), que lamentou a perda do atleta.

Nas redes sociais, amigos e familiares expressaram surpresa pela partida súbita e lamentaram.

“Meu coração está em pedações por saber de sua partida”, escreveu uma amiga. “Toda vez que eu for jogar bola vou lembrar de (você) falando para jogar na sua (direção), que era fácil”, publicou outro.

A prefeitura também manifestou pesar em nota. “Nossos sentimentos aos familiares, amigos, e demais integrantes da equipe Areias. Que Deus os conforte neste momento de profunda dor”.

