Perù, Machu Picchu riapre dopo 8 mesi. “Ma il turismo è allo stremo”

Riapre oggi la cittadella inca di Machu Picchu. Chiuso da 8 mesi, il sito unesco peruviano – perennemente in vetta alle classifiche dei luoghi più belli e turisticamente desiderati del pianeta, sarà visitabile ogni giorno da appena un terzo del numero ammesso prima dell’era covid – 675 contro i 2mila già contingentati – uno dei primi numeri chiusi del pianeta . nella stagione dell’overtourism.

Coronavirus, Perù, dopo 8 mesi riapre Machu Picchu: meno visitatori e nuove regole

Una pioggia sottile – nel Paese andino, e in quella parte di emisfero Sud, la stagione estiva è più umida dell’inverno – ha accompagnato ieri la cerimonia di riapertura, un misto di modernità e tradizione, con luci e spettacolo pirotecnico ad accompagnare un rituale incaico di ringraziamento alle divinità.

Machu Picchu, la riapertura dopo 8 mesi

Il primo treno di visitatori era già arrivato ieri a Machu Picchu Pueblo, la città più vicina al sito, la riapertura effettiva è prevista per oggi. Frutto del calo dei contagi che interessa l’Emisfero Australe all’inizio dell’estate – in Perù siamo comunque a 2500 casi al giorno, contro picchi dell’ordine dei 10mila – la riapertura del prestigioso sito Unesco (dal 1983) è stata salutata come una prova “della resilienza dei peruviani” dal ministro per il Commercio estero e il Turismo, Rocio Barrios. I turisti verranno indotti al rispetto delle distanze di sicurezza con criteri che ormai abbiamo imparato a conoscere in ogni angolo del pianeta.

(afp)

Benché attuata in forma ridotta e costretta a fare leva pressoché esclusiva sul turismo interno – ieri l’unica eccezione straniera tra i primi ospiti accolti era rappresentata da una famiglia francese, bloccata per cause di forza maggiore nel Paese andino da primavera – la riapertura è stata salutata con grande gioia nell’area, in particolare a Cusco, la città da mezzo milione di abitanti che è il passaggio obbligato per Machu Picchu e che vive per il 70 per cento di turismo, complici anche le attrattive – archeologia e architettura coloniale – che offre in proprio.

(ansa)

Nel capoluogo della provincia (Urubamba) di cui fa parte la cittadella si conta la maggiorparte delle decine di migliaia di attività legate al turismo che hanno registrato pesantissime perdite. Numerosi gli alberghi e i ristoranti falliti durante i 100 giorni di chiusura totale, decretata a luglio, molte le persone costrette dall’improvvisa inutilità delle rispettive mansioni legate all’industria dell’ospitalità a tornare agli antichi mestieri di famiglia. Eberth Hancco, tassista in servizio all’aeroporto, già in aprile è stato costretto ad abbandonare la sua mansione: ora lavora la terra dei suoi genitori con la famiglia. “La situazione è terribile, perché Cusco dipende dal turismo”, ha raccontato all’agenzia francese Afp.

(ansa)

A Ollantaytambo, la località da dove si prende il treno per Machu Picchu, a sua volta sede di una significativa fortezza di pietra incaica, prima della pandemia si contavano 80 alberghi. “Almeno la metà delle strutture è fallita – racconta Joaquin Randall, che guida l’associazione degli alberghi e dei ristoranti locali -. Gli hotel “ufficiali”, che pagano delle imposte, hanno potuto accedere agli aiuti governativi. Ma non è stato lo stesso per la pletora di attività ‘informali’ attive nella regione”.