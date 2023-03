Perugia – “Vivo nel terrore che il mio ex mi uccida”. Il racconto della studentessa di Viterbo a La vita in diretta

PERUGIA – Le entra in casa dal balcone, la segue, la minaccia.

E’ inquietante il racconto della studentessa viterbese, da anni residente a Perugia, che convive, quotidianamente con lo spettro di un ex fidanzato violento.

A La Vita in Diretta la ragazza affida il resoconto di un orrore senza soluzione che si protrae da novembre, quando ha deciso di lasciare il suo ragazzo a causa delle ripetute violenze.

Il giovane, 31 anni di Gualdo Cattaneo, non accetta la fine del rapporto ed inizia a tormentarla.

«E’ un po’ paradossale come cosa ma lui è sempre ubriaco, drogato, vaneggia un po’. Nel momento in cui lui riceve il rifiuto scatta la violenza».

«O mia o di nessuno» –la frase che le ripete spesso e che l’ha talmente ossessionata da costringerla a cambiare completamente stile di vita.

«Ho pensato di cambiare città e sicuramente lo farò – continua a raccontare davanti alle telecamere -. Sono distrutta, ho disturbi psicosomatici, attacchi di panico, non riesco più a uscire di casa.

Lui le ha rubato dei soldi, circa tremila euro, sia dalla carta di credito sia in contanti. «All’inizio lui sembrava il ragazzo perfetto e io mi fidavo ciecamente di lui, tanto da dirgli dove tenevo i soldi e i dati della carta di credito. Mi ha tolto le chiavi delle porte di casa in modo che io non potessi isolarmi. Dice di amarmi e di essere innamorato di me e nel contempo mi insulta, mi ha sputato in viso e poi comportamenti violenti. Mi ha messo le mani addosso e spento la sigaretta sul corpo e una volta ha tentato di strozzarmi. Non hanno preso nessun provvedimento, non ha nessun divieto di avvicinamento. Da quando ho fatto la denuncia, è dal 22 dicembre che sto chiedendo di essere tutelata. Vorrei che questa persona fosse fermata – ha ribadito -. E’ un pericolo non solo per me, ma anche per gli altri. Deve essere fermato, perché mi ha reso impossibile vivere in città e ho paura che possa uccidermi». La testimonianza in tv della giovane arriva proprio il giorno della festa della donna, un grido d’aiuto iniziato iniziato a dicembre che ad oggi è rimasto inascoltato.

