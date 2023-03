pesaro,-crollano-lastre-di-marmo-sul-marciapiede-in-via-bixio

Pesaro, 16 marzo 2023 – Paura questa mattina intorno alle 9 in via Bixio, nel centro di Pesaro, per la caduta di alcune piastre in marmo della sede Erap. Per puro caso non hanno colpito i passanti, solitamente numerosissimi lungo quel marciapiede.

Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere tutti i pezzi pericolanti oltre ad altre latre di marmo che apparivano poco sicure. E’ stato interdetto il passaggio pedonale con un nastro. Sul posto, anche gli agenti della polizia locale.

Vito Califano