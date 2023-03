pesaro,-il-mercatino-del-baratto-di-giocattoli-torna-al-parco-miralfiore

Pesaro, 15 marzo 2023 – “Miraviglia – Mercanti in gioco”, la manifestazione dedicata alle famiglie e prevista il 2 aprile, dalle 10 alle ore 18, dentro il Parco Miralfiore, è pronto a tornare con un pieno di novità oltre alla musica, il mercatino del baratto di giocattoli, i laboratori e le animazioni a misura di bambino. E non solo. In occasione della manifestazione l’assessore Enzo Belloni conferma la riapertura parziale, a piccoli gruppi, dalle ore 10 alle ore 12 del 2 aprile, dell’area naturalistica. “Nella mattinata, sarà, infatti, possibile accedere, a piccoli gruppi guidati da un accompagnatore, nell’area dei laghetti: attraversare il tunnel, ammirare la fauna che popola il Parco. Diciamo – si muove cauto l’assessore Belloni, dopo lo scontro con gli ambientalisti avvenuto una decina di giorni fa – sarà una passeggiata, con un percorso ridotto nella zona dei laghetti”.

Quale novità? “È tutta nuova – spiegano gli assessori Belloni, Francesca Frenquellucci e Camilla Murgia – la partecipazione dell’associazione Oratorio Don Bosco che, per l’intera giornata, proporrà laboratori, musica e iniziative solidali”. Ma cosa è “Mercanti in gioco”? E’ un mercatino in cui i bambini possono scambiare i giocattoli che non usano più con gli altri di loro gradimento. I “Mercanti in gioco” di Miraviglia sono dunque i bambini invitati a preparare i giochi che non usano più per partecipare al mercatino del baratto. Si possono barattare giocattoli, o vendere a un prezzo massimo di 5 euro con gli altri visitatori del parco. “Non è possibile scambiare indumenti o alimenti – ricorda Frenquellucci – mentre lo spirito del mercatino è quello di stimolare una cultura del riuso. I bambini potranno stendere su coperte e teli quanto vogliono scambiare. Ad accoglierli e gestire il “traffico” saranno i volontari di protezione civile”.

La festa sarà nell’area verde dietro al bar Serra degli Agrumi del Parco Miralfiore. “La “puntata 0” della manifestazione, che si è svolta l’ottobre scorso ha avuto successo – concludono gli assessori – Come già anticipato siamo quindi pronti a calendarizzare questo evento nato per dare alle famiglie un momento di socialità e consentir loro di trascorrere una giornata nella natura”.

Vito Califano