Pesaro: lui ha il divieto di avvicinamento, ma viene arrestato perché la ex dorme a casa sua

Pesaro, 4 aprile 2023 – Doveva rispettare un divieto di avvicinamento, che risaliva a due anni prima. Lui in realtà non si è mosso da casa. Il problema è che a lui si è avvicinata lei, e quindi lui è finito nei guai, più esattamente agli arresti domiciliari, visto che la presenza a casa sua della donna da cui lui doveva stare lontano ha costituito il reato di violazione di quel divieto.

Questo il paradossale destino di un 45enne di Montelabbate, finito agli arresti domiciliari domenica scorsa perchè appunto a casa sua è arrivata, di sua iniziativa, una 39enne, con cui l’uomo aveva avuto una relazione. Quella relazione era finita. Non proprio bene. Il 45enne era stato infatti accusato di maltrattamenti a danno della donna. Processo, e patteggiamento, già fatti, assistito dall’avvocato Enrico Marcelli del foro di Pesaro.

I due si perdono di vista, per diversi mesi. Sabato scorso, invece, non è ancora chiaro il perchè, tra i due c’è un nuovo contatto. Quindi la donna si reca a casa dell’uomo, sabato scorso. Serata insieme. E alla fine lei dorme a casa sua. Il caso vuole però che lei si senta male. Nulla di grave, fatto sta che viene allertata l’ambulanza e la donna viene portata in ospedale. La segnalazione arriva anche ai carabinieri di Montecchio.

I quali intervengono e si accorgono che in effetti l’uomo i non doveva e non poteva stare “vicino” a lei. Il divieto insomma era ancora in vigore, anche se i due si erano forse dimenticati. Ma non la giustizia. Quindi, anche se è lei che è andata a cercare il 45enne, questi avrebbe dovuto restarle lontano se voleva evitare di infrangere quel divieto di avvicinamento. Lei ha suonato, e lui ha aperto. Non poteva farlo. Arresti domiciliari. Arresto convalidato ieri mattina. L’uomo è tornato in libertà e il legale ha chiesto i termini a difesa. Ma quel divieto di avvicinamento resta. Fino a tutto quest’anno. Quindi, vietati altri incontri.

ale.maz.

Vittorio Rienzo