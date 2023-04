pesaro-proroga-l’accensione-dei-termosifoni:-fino-a-quando

Pesaro, 4 aprile 2023 – “Deroga per l’accensione dei termosifoni fino al 16 aprile, per cinque ore e trenta minuti, nella fascia oraria dalle ore 5 alle ore 23”. Lo comunica il sindaco Matteo Ricci, che spiega i motivi dell’ordinanza: “In questi giorni, e nei prossimi, le temperature sono in ribasso rispetto alla media stagionale. Per questo oggi abbiamo deciso una proroga parziale di una settimana, per cinque ore e trenta minuti al giorno, che corrispondente al 50% dell’orario massimo previsto per la zona D”.

Si ricorda che la normativa vigente consente l’accensione degli impianti termici fino al 7 aprile, con l’ordinanza firmata oggi da Ricci si prolunga fino a domenica 16 aprile. Resta l’obbligo di non superare i 17°C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e i 19°C per tutti gli altri edifici.

Vito Califano