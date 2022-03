pesca-etica:-dal-giappone-al-messico,-i-vantaggi-della-tecnica-ike-jime

Ike jime è il tradizionale metodo di macellazione del pesce usato per mantenere inalterata la qualità della sua carne. Parte dal presupposto – confermato dalla scienza anche per altri animali – che meno traumi il pesce subisce in vita, migliore sarà la qualità della sua carne e più duratura la sua freschezza. Ma è anche un segno di rispetto per il mare e per i suoi abitanti, spesso senza alcuna ragione esclusi dalle sensibilità umane sulle torture inflitte. L’ike jime, infatti, non evita solo che i pesci muoiano per asfissia, abbandonati, schiacciati uno sopra l’altro, sul fondo di un pescherereccio per morire lentamente. L’ike jime prevede l’inserimento rapido di uno spago metallico lungo e sottile direttamente nel rombencefalo, ovvero appena sopra l’occhio, causando in tal modo l’immediata morte cerebrale. Quando è inserito correttamente, le pinne si allargano e il pesce si rilassa, interrompendo immediatamente ogni movimento. È la paralisi, la morte immediata. Distruggere il cervello e il midollo spinale del pesce impedisce l’azione riflessa che causa movimenti muscolari che altrimenti consumerebbero l’adenosina trifosfato (ATP) nel muscolo. Il risultato sarebbe il rilascio di acido lattico, che rende il pesce acido. Invece, con l’ike jime, il sangue defluisce nella cavità dell’intestino, subito dopo essere stato immerso in acqua ghiacciata, portando una migliorata colorazione e aromaticità del filetto. Questo metodo è considerato il metodo più rapido e umano per uccidere i pesci, ma, appunto, anche quello che rende migliore – molto migliore – il sapore delle loro carni.

Come di recente ha raccontato la Bbc, il metodo si è sorprendentemente (ma in fondo non così tanto) diffuso in Messico. Secondo l’ike jime i pesci devono essere catturati selettivamente, usando ami singole, e non reti. Ogni pesce pescato viene portato fuori dall’acqua ancora vivo, in ​​modo che possa essere ributtato in mare se troppo piccolo e giovane. Altrimenti, con un filo metallico o un piccolo coltello molto affilato, si separa rapidamente il cervello dal midollo spinale. A Veracruz, i pescatori che hanno iniziato a utilizzare l’ike jime fanno parte del progetto Nuestra Pesca, un collettivo fondato da uno chef, Erik Guerrero, stanco di lavorare con carne di pesce che si manteneva fresco per non più di un paio di giorni. Allora ha iniziato a indagare su come acquistarli e distribuirli lui stesso. Naturalmente il vantaggio dell’ike jime non è solo etico, e non è solo un fatto di gusto. A differenza della pesca industriale su larga scala, che privilegia la quantità rispetto alla qualità, l’ike jime opera su scala ridotta. Molto ridotta. Un pescatore può portare a casa solo pochi esemplari in un giorno. Naturalmente, si consuma solo pesce di stagione e si evitano specie più grandi – squali, marlin, pesce spada e altri – che mantengono in equilibrio gli ecosistemi oceanici. Ma che concentrano normalmente anche più alti livelli di mercurio.

Incoraggiare le comunità di pescatori tradizionali a passare da un modello che promuove la produzione di massa a uno che prende solo ciò che è necessario non è stato facile. “I pescatori non erano abituati a farlo in questo modo”, afferma Guerrero, che ha iniziato a impiegare una barca e ora gestisce più di 100 uomini. Doveva convincere ciascuno a fare il passaggio e dimostrare loro il valore dell’ike jime, qualcosa che non accade dall’oggi al domani “quando hai tre o quattro generazioni che hanno fatto qualcosa in un certo modo”. Lo dice sottolineando la frustrazione che molti hanno provato nel passare dalla rete all’amo. Una volta abituati a catturare dozzine di pesci contemporaneamente, ora potrebbero non catturare più di uno o due pesci in 12 ore. “Semplicemente non funzionerebbe se il prodotto non fosse incredibile”, dice. È anche la qualità del pesce che consente a Nuestra Pesca di rimanere in attività poiché può addebitare di più per un chilo di pesce ike jime rispetto alle catture con i vecchi metodi.

Per valutare gli effetti a lungo termine di un tale cambiamento nei metodi di pesca, Nuestra Pesca ha collaborato con gli scienziati dell’Istituto di scienze ittiche e marine dell’Università di Veracruz. “Non è l’unico posto al mondo che fa questo, ma è un ottimo caso di studio”, afferma il dottor Leo Ortiz-Lozano, uno dei ricercatori, specializzato nella gestione e conservazione delle zone costiere.

Prima di Nuestra Pesca, non era a conoscenza del fatto che ike jime veniva eseguito su pesci, diversi dal tonno, al di fuori del Giappone. Ora è appassionato di come è stato adattato in Messico: “È davvero il nostro progetto preferito”.

Ortiz-Lozano apprezza il modo in cui essere più amichevoli con i pesci sta cambiando l’uso delle risorse. Tutto è connesso, dice.

“I pesci non sono normalmente considerati nell’ambito dei diritti degli animali, ma questo mostra rispetto per l’individuo”, afferma. “Se i pescatori fanno bene, allora va bene l’ambiente, e anche il consumatore”.

