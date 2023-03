Pescador joga rede e pesca cabeça humana em Estância

A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Cabeça humana encontrada em rio em Estância (SE)

Polícia Civil

Uma cabeça humana foi encontrada por um pescador no Rio Piauitinga, no final da tarde desta sexta-feira (10), no município de Estância. A informação foi confirmada pela Polícia Militar.

De acordo com a PM, quando o pescador recolheu a rede que havia lançado no rio, entre os peixes veio também uma cabeça humana. O caso aconteceu próximo ao Bairro Maieiro.

Equipes da PM estão no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher a cabeça.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na investigação sobre o caso, deve ligar para o Disque-Denúncia 181. Não é preciso se identificar.

Vito Califano