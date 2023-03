pescadores-denunciam-mortandade-de-peixes-no-rio-do-sal,-em-aracaju

A Adema informou que já tem conhecimento da denúncia e vai enviar uma equipe nessa segunda-feira (6), para investigar o caso. Pescadores denunciam mortandade de peixes

Eduardo Vieira

Milhares de peixes mortos foram encontrados no Rio do Sal, em uma localidade conhecida como Porto do Gringo, no Bairro Soledade, na Zona Norte de Aracaju, neste fim de semana. Pescadores da região denunciaram a situação.

“Não é a primeira vez que isso acontece. Começou no sábado e hoje, domingo, continuou. Quando isso ocorre, normalmente, dura três a quatro dias”, disse o pescador Eduardo Vieira.

Ainda de acordo com ele, uma das preocupações é com os criadouros de camarão na região. “Eu mesmo ia trocar a água hoje, mas não farei para não perder minha produção. A gente depende dessa água para o nosso sustento”, explicou.

A Administração Estadual do Meio Ambiente (Adema), que, através da assessoria de comunicação disse que já tem conhecimento da denúncia e que vai enviar uma equipe nessa segunda-feira (6), para investigar o caso.

Ufficio Stampa