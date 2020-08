Pescara: Che cosa è esattamente il tantra? E cosa significa

Si sente nominare spesso, ma che cosa è esattamente il tantra? E cosa significa, per una coppia, praticarlo? Intanto, ecco qui alcune delucidazioni di base

Dite la verità: se io dico “tantrico“, che cosa vi viene in mente? Un certo modo di fare sesso, vero? Eppure l’aggettivo “tantrico” è legato (e indissolubilmente!) anche al concetto di “amore” e addirittura a una concezione generale e profonda della vita. Lo hanno appena spiegato in un manuale, “Amore e Tantra” – Un percorso pratico per la felicità di coppia (Sperling & Kupfer, 16,00 euro), Stefano e Corienne Ananda. I due autori, che sono legati fra loro anche dal punto di vista sentimentale, sono due docenti di Yoga e Tantra (sia presso la loro scuola Tantrayoga di Bologna, sia in altre città d’Italia) e, dopo anni di studio e pratica personale, hanno pensato di raccogliere in un libro tutto quello che, secondo loro, vale la pena di sapere sul Tantra e su come questa disciplina orientale possa portare più pienezza e intimità all’interno di una relazione.

E allora, volendo “sintetizzare”, che cosa bisognerebbe sapere sul tantra? Quali sono alcuni concetti base? Lo abbiamo chiesto direttamente ai due autori ed ecco (qui di seguito e nella gallery sopra) cosa ci hanno raccontato.



Che cos’è il Tantra?

«È una disciplina indiana molto antica e nota per gli stati di estasi che permette di raggiungere e per le sue tecniche sessuali. Ci insegna a vivere l’amore in maniera piena e in ogni istante attraverso la riscoperta dell’energia maschile e di quella femminile».



Non solo “tecniche”

«Il Tantra non è solo un insieme di tecniche: è un vero e proprio modo di vedere e vivere la vita».



Cosa significa essere una “coppia tantrica”?

«Significa mettere l’amore e la coppia al primo posto, saper guardare il proprio compagno o la propria compagna con rinnovato amore tutti i giorni e conoscere (e utilizzare) le tecniche sessuali tantriche».



Differenza fra sesso tradizionale e sesso tantrico

«Il sesso tradizionale, in genere, è abbastanza ripetitivo, prevede poche posizioni ed è difficile che duri più di 20 minuti. Il sesso tantrico, invece, è molto vario, prevede l’utilizzo di diverse tecniche, è multiorgasmico, ha una durata maggiore e va a risvegliare una grande energia sessuale.»



L’amore secondo il Tantra

«Secondo il tantra l’amore è sacro in quanto l’uomo è la manifestazione terrena di un Dio (Shiva) e la donna di una Dea (Shakti). Perciò quando una coppia è in fusione amorosa significa che vi è un incontro tra due Divinità: l’una rappresenta l’energia maschile e l’altra quella femminile. Nel nostro sito (http://www.tantraitalia.it/) e nei nostri corsi approfondiamo notevolmente questo argomento».



Tantra e storie durature

«Il tantra aiuta le coppie a durare nel tempo. In che modo? Insegnando e invitando a tenere presenti le differenze tra l’uomo e la donna sia sul piano sessuale sia su quello sentimentale».



Cosa si intende per “amanti tantrici”?

«Amanti che conoscono e applicano nella propria relazione le tecniche sessuali previste dal tantra e che comunque, più in generale, hanno anche una visione tantrica dell’amore».



Come apprendere le tecniche sessuali tantriche?

«Attraverso un preciso allenamento, che però è alla portata di tutti. Gli amanti tantrici non sono affatto né superuomini né superdonne!»



Tantra, Orgasmo ed Estasi

« L’orgasmo tantrico consente di raggiungere veri e propri stati di estasi. Inoltre va precisato che il tantra insegna sia all’uomo sia alla donna a diventare multi-orgasmici e a utilizzare la sessualità per la propria evoluzione a tutti i livelli: fisico, mentale, emozionale e spirituale».



Cosa significa vivere in modo tantrico?

«Significa avere una visione positiva della vita, credere nell’amore e nella coppia ed essere capaci di cogliere la bellezza dalla quale siamo costantemente circondati.»