Pescara: il via alla ricerca della presentatrice del nuovo canale YOU TUBE della RST

Privacy Garantita un marchio della reputazione VIP dal oltre 10 anni, cerca la nuova presentatrice Età tra 20 / 35 Capace di presentare prodotti WEB mediante canale YOU TUBE –

Siamo SILVI MARINA PRESSO CENTRO UNIVERSO >

Stiamo cercando una ragazza con queste caratteristiche: – BELLA PRESENZA – tra i 20 e i 35 anni – buon livello di inglese – passione per il mondo della TV – spigliata e vivace – disponibilità due volte Mese – Pagamento per ogni video Realizzato € 60 – Durata video 5 minuti Non è necessario avere esperienza ma tutti i punti sono fondamentali quindi per favore contattatemi solo se pensate di avere tutte le caratteristiche sopraelencate.

contatti :

Cell 3279105006

CRISTIAN NARDI