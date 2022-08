Pesce al forno alla puttanesca: il trucco per non farlo mai seccare. Fatto così si scioglie in bocca e si prepara in 10 minuti

Il pesce è sempre un grande alleato nella stagione calda, per stare leggeri e per i tempi di cottura brevissimi;

la coda di rospo con pomodorini, cotta al forno, con capperi, olive ed aromatiche, è un secondo di mare rustico, dai sapori mediterranei;

un piatto gustoso e semplice da preparare, da variare a piacere arricchendo il piatto con patate o pinoli.

Conosciuta anche come Rana Pescatrice, la Coda di Rospo è uno pesci più pregiati ed apprezzati in cucina;

un pesce dalla carne bianca, magra, compatta e soda, dal gusto delicato e facile da pulire: priva di lische è perfetta per i bambini.

Il suo sapore delicato la rende protagonista di numerose ricette di primi e di secondi, cucinata in diversi modi: al forno, in umido, grigliata e anche come condimento per la pasta.

Coda di rospo con pomodorini

Ingredienti ogni porzione

una codina di rospo da 300 g

10 pomodorini

uno spicchio d’aglio

una cipolla bianca

mezzo bicchiere vino bianco secco

un pizzico peperoncino, a piacere

una decina di olive verdi e nere

un cucchiaio di capperi in salamoia

1 rametto di origano, timo o maggiorana

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

Preparazione

Lavate accuratamente la Rana Pescatrice e togliete la pelle;

in una padella fate rosolare l’aglio con l’olio e la cipolla affettata sottilmente;

aggiungete la coda di rospo, rosolatela da ambo i lati e fate sfumare con il vino.

Togliete l’aglio, trasferite tutto in una teglia, aggiungete i pomodorini tagliati a metà, le olive denocciolate tagliate a pezzi, i capperi scolati e sciacquati, un po’ di peperoncino, e le foglioline di timo o altre erbe aromatiche a piacere, come origano prezzemolo, o maggiorana;

aggiungete un filo di olio, aggiustate di sale e pepe, e cuocete in forno già caldo a 200°C per 20 minuti, aggiungendo, se necessario, un poco d’acqua, facendo inoltre attenzione a non cuocerlo troppo, affinché non diventi stopposo.

Se invece avete fretta, mettete tutti gli ingredienti direttamente nella teglia e mettete in forno.

La coda di rospo con pomodorini è pronta, servitela subito, cospargendola con il sughetto di cottura.

ricette dal blog Caos&Cucina

Pesce al forno alla puttanesca: il trucco per non farlo mai seccare. Fatto così si scioglie in bocca e si prepara in 10 minuti scritto su Più Ricette da Catia.