Pesce al mercurio? La soluzione di Plantish è quello vegetale

Fonte di proteine, ricco di omega 3 e omega 6 e vitamine del gruppo B, ma privo di mercurio, antibiotici, inquinanti e microplastiche, quegli ingredienti che ormai hanno messo in dubbio l’idea che il pesce sia ancora un alimento sano. Basti pensare che bambini e donne incinte, anche in Italia, devono seguire raccomandazioni di salute pubblica per limitarne il consumo. Inoltre lo stress della pesca continua, condotta spesso anche in modo illegale o non sostenibile, sta decimando la presenza di pesci in natura, anche a seguito della scomparsa o degradazione degli habitat, anche nel Mediterraneo. L’idea della start up israeliana Plantish è utilizzare solo ingredienti prodotti responsabilmente per riprodurre un salmone– una delle specie ittiche più stressate, più pescate e allo stesso tempo in grado di accumulare nelle carni alte percentuali di inquinanti – vegetale, che abbia quindi solo il buono di questo delizioso alimento. Il primo salmone vegetale mai ideato prova a “salvare il delicato tessuto vitale dell’oceano utilizzando materiali a base vegetale per sviluppare un sostituto con lo stesso aspetto, consistenza, gusto e valori nutrizionali dei veri prodotti ittici”.

L’azienda appena nata ha presentato il prototipo da poche settimane, annunciando che sta sviluppando una tecnologia di produzione per realizzare alternative di pesce a base vegetale a basso costo e su larga scala, in attesa di brevetto del nome industriale per la stampa 3D. Plantish ha sede a Rehovot, e propone un filetto di salmone completamente vegano, strutturato e “disossato”, con lo stesso valore nutritivo del pesce vero e proprio. La società ha affermato di aver optato per il taglio intero, piuttosto che per quello macinato, a causa della domanda: “circa l’80% del pesce viene consumato intero, sotto forma di pesce intero o filetti”, hanno spiegato. Il prodotto può essere cucinato nello stesso modo in cui viene preparato il salmone convenzionale: arrosto, al vapore, crudo. Plantish è stata fondata a metà del 2021 da Ofek Ron, ex direttore generale dell’organizzazione israeliana Vegan Friendly, che ricopre il ruolo di CEO. Fanno parte del team anche Hila Elimelech, dottoressa di ricerca in chimica ed esperta in tecnologia di produzione additiva, a capo della sezione ricerca e sviluppo; Ron Sicsic, responsabile scientifico; Ariel Szklanny, bioingegnere e Chief Technology Officer. Nel gruppo di ricerca anche Eyal Briller, ex direttrice del prodotto presso l’azienda statunitense di carne Impossible Foods. “Esistiamo per salvare gli oceani ed eliminare la necessità di consumare animali marini fornendo opzioni di pesce più sostenibili, più nutrienti e più deliziose”, ha detto in un’intervista Ron Sicsic.

L’articolo Pesce al mercurio? La soluzione di Plantish è quello vegetale proviene da The Map Report.