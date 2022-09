Il pesce spada alla siciliana con pomodorini e glassa balsamica, è un secondo piatto di pesce, leggero e colorato, dove troviamo tutto il sapore del mediterraneo. Un secondo piatto semplice e veloce da realizzare, fatto con pochissimi ingredienti. Il pesce spada trova largo impiego sia nella ristorazione, che nelle preparazioni casalinghe, un prodotto buono semplicemente grigliato e condito con un filo d’olio evo, l’importante è non cuocerlo molto, in modo da non fare asciugare la carne.

Pesce spada alla siciliana, Ingredienti:

1 fetta di pesce spada

Olio evo

10 pomodorini

Vino bianco

1 spicchio d’aglio

Sale

Glassa balsamica

Procedimento:

Per preparare il pesce spada con pomodorini e glassa balsamica, sciacquate e tagliate la fetta di pesce spada, tamponatela con un foglio di carta assorbente. In una capiente padella mettete un giro d’olio evo, fate imbiondire lo spicchio d’aglio ed eliminatelo, se preferite potete anche tritarlo finemente e lasciarlo nella padella.

Tagliate a meta i pomodorini, e metteteli nella padella, fate cuocere un paio di minuti, senza schiacciarli, unite il pesce spada, e fatele cuocere per una decina di secondi da ambo i lati a fiamma media, poi aumentate la fiamma e sfumate con il vino bianco. Continuate la cottura a fiamma nedia per un paio di minuti, regolate di sale. Impiattate, completando il piatto con la glassa balsamica, servite e gustate subito.

Pesce spada alla siciliana, con un sughetto squisito da immergere nel pane. Svelato “Il trucco del vino e dell’aceto” scritto su Più Ricette da Michele.