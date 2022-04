pescheria-“mare-mosso”-compie-un-anno,-i-segreti-di-un-giovane-successo

Nato dall’idea dei giovani Vittorio Nistri e Aurelia Lorusso, la pescheria di Pezze di Greco spegne una candelina e presenta delle novità

PUBBLIREDAZIONALE – Una realtà commerciale creata da ragazzi “pieni di sogni e determinazione”. È così che lo scorso anno parlavamo della pescheria “Mare Mosso”, nata a Pezze di Greco dall’idea del giovane Vittorio Nistri, cresciuto fra i banchi delle pescherie e con l’innata curiosità di conoscere – e trasmettere – il mondo del pescato.

La personale selezione dei fornitori, il veloce arrivo di un prodotto sempre fresco in pescheria, il pesce sempre pronto per essere pulito e sfilettato dal personale, che vede la presenza di Aurelia Lorusso, moglie di Vittorio, sono fra gli ingredienti della ricetta di questo successo in salsa fasanese.

“Mare Mosso” oggi compie dunque un anno, un importante traguardo che ha visto, lungo il suo percorso, numerose novità presentate alla propria clientela. Partiti come semplice pescheria e friggitoria take away, oggi Vittorio e Aurelia offrono tantissime proposte culinarie sia pronte da portar via sia da cuocere a casa. La novità principale riguarda le pucce ispirate ai nomi dei venti: scirocco, maestrale, levante e tramontana. Inoltre, la stessa pescheria offre un servizio di consegna a domicilio per una spesa superiore a 20 euro.

Attenti come sempre ai particolari ed innamorati del proprio lavoro, Vittorio Nistri con sua moglie Aurelia Lorusso, vi aspettano per vivere un’esperienza d’acquisto accompagnata dalla loro professionalità.

Pescheria “Mare Mosso”, via Cesare Beccaria 11, Pezze di Greco

Orari di apertura

Lunedì: 8:00 – 14:00

Dal martedì al sabato: 8:00 – 13:30 / 17:00 – 20:30

Domenica: 8:00 – 14:00

Numero di telefono: 351 0521933

