Produtos como desinfetante e sabão em pó subiram 20,07% e 18,66%, respectivamente, no comparativo com o mês anterior. Pesquisa aponta aumento no preço dos artigos de limpeza em supermercados de Presidente Prudente (SP)

Os artigos de limpeza estão 6,18% mais caros nos supermercados de Presidente Prudente (SP). Foi o que apontou uma pesquisa de preços realizada em sete estabelecimentos da cidade na segunda quinzena de janeiro e divulgada nesta sexta-feira (27).

O foco vai para o desinfetante (fragrância pinho/500ml), que sofreu um acréscimo de 20,07%, e para o sabão em pó (1kg), com aumento de 18,66%, segundo o Índice de Preços Toledo (IPT).

Mantendo a tendência de alta, o grupo “higiene pessoal” apresentou uma inflação de 5,16%, com destaque para o papel higiênico (4 unidades 30m/folha simples), que teve aumento de 13,77%, e para o creme dental (90g), com alta de 12,88%.

Por fim, o grupo “alimentos” apresentou uma queda de 0,12%. A cebola (kg) teve diminuição de 42,08% no preço e o tomate (kg), um decréscimo de 20,64%.

A pesquisa ainda apontou uma inflação de 0,73% no valor da cesta básica em Presidente Prudente. Portanto, o consumidor que gastava R$ 1.010,71 para comprar a cesta básica do IPT, hoje gasta, em média, R$ 1.018,11 no comparativo com a segunda quinzena do mês anterior.

Devido às promoções, variedades e disponibilidades de produtos nos estabelecimentos, alguns apresentaram uma considerável diferença de preços entre os locais pesquisados.

O absorvente aderente (8 unidades), por exemplo, variou entre R$ 1,49 e R$ 5,99, resultando numa diferença de 302,01%. Já o vinagre (750ml), foi de R$ 1,49 a R$ 3,69, uma diferença de 147,65%.

A concorrência entre os supermercados dá ao consumidor a oportunidade de economizar até 61%, pois comprando uma unidade de cada produto pelo maior preço, ele gastaria R$ 467,06. Já se a sua compra fosse feita pelo menor preço, o total gasto seria de R$ 290,56, economizando, assim, R$ 290,36.

