Pesquisa de preços de frutas, verduras e hortaliças é divulgada pelo Procon Aracaju; confira tabela

Uma pesquisa comparativa de preços de frutas, verduras e hortaliças foi realizada pelo Programa Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju), em sete estabelecimentos na capital.

O levantamento foi feito durante os dias 23 e 24 de janeiro com o objetivo de monitorar os valores dos itens no mercado e oferecer ao consumidor aracajuano uma referência de preços.

Segundo o Procon, foram visitados quatro estabelecimentos localizados nos Bairros Salgado Filho, Jabotiana, Centro e Farolândia e três consultados virtualmente, nestes, o custo do frete foi somado ao valor final do pedido, de acordo com o local de escolha do cliente.

A tabela informa que, entre as frutas, o quilo da maçã fuji é encontrado com o menor valor de R$9,90 e maior preço R$17,90, enquanto a uva roxa sem caroço custa entre R$6,75 e R$17,50, a depender da quantidade desejada. Já a bandeja do morango varia de R$5,99 e R$9,50.

No setor dos legumes, verduras e hortaliças, a cebola branca, que é disponibilizada em quilo e em gramas (500 g), é vendida de R$3,25 a R$7. Já o tomate cajá é apresentado com valores entre R$4,00 e R$7,99. E o quilo do inhame d ́água está precificado de R$6,00 a R$12,49.

Para verificar a variação de preço de outros itens, o consumidor pode conferir a tabela completa disponibilizada pelo órgão aqui.

De acordo com o Procon, o consumidor que precisar tirar dúvidas ou registrar denúncias, deve ligar para o SAC 151 ou (79) 3179-6040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h. A solicitação também pode ser encaminhada através do e-mail. Já reclamações presenciais devem ser agendadas pelo site . O Procon Aracaju está localizado na Avenida Barão de Maruim, 867, Bairro São José.

