Pesquisa mostra preço da gasolina em Palmas antes da volta dos impostos federais

Gasolina apresenta variação de 9,45%, podendo ser encontrada entre R$ 5,29 e R$ 5,79. No caso do etanol, os preços variam de R$ 4,19 até R$ 4,69. Moto sendo abastecida

Reprodução/TV Anhanguera

O litro da gasolina apresentou uma variação de 9,45% nos postos de Palmas no início desta semana. Segundo levantamento feito pelo Procon, nesta segunda-feira (27), o produto pode ser encontrado entre R$ 5,29 e R$ 5,79.

No caso do etanol a variação foi de 11,93%, com os preços entre R$ 4,19 e R$ 4,69.

A pesquisa do Procon é divulgada no início de cada semana e desta vez foram pesquisados preços em 53 estabelecimentos de todas as regiões de Palmas. O levantamento também traz informações sobre o preço da gasolina aditivada, diesel e diesel S-10. Veja o documento aqui.

O Procon também faz pesquisas semanais em dez cidades do interior.

Aumento chegando

A expectativa do setor é de que os preços do álcool e gasolina voltem a subir a partir desta quarta-feira (1°). É que a desoneração dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e álcool vence nesta terça-feira (28) e tanto o PIS como a Cofins voltaram a ser cobrados.

A volta dos impostos tem gerado impasse em diferentes alas do governo federal, que avalia uma reoneração parcial destes dois combustíveis. Isso porque a cobrança total dos impostos representaria um aumento de R$ 0,69 por litro de gasolina e R$ 0,24 no caso do Etanol.

A possibilidade que está na mesa e que foi levada ao presidente Lula prevê que a gasolina seja reonerada em 71% do PIS e da Cofins. Ou seja, em vez de voltar a cobrar a totalidade do imposto, o que representaria R$ 0,69 por litro do combustível, o governo cobraria R$ 0,49 por litro.

Já em relação ao álcool, a reoneração seria menor, de 25%. Ou seja, dos R$ 0,24 por litro, que representa a totalidade do tributo federal, o governo voltaria a cobrar R$ 0,06. O objetivo é manter a competitividade do etanol.

