Pesquisa mostra que água sanitária é eficaz contra o Aedes aegypti

Água sanitária é equivalente aos inseticidas que inibem o crescimento.

Mortalidade das larvas é maior que 90% com o uso do produto.

Água sanitária interrompe o desenvolvimento da larva do Aedes aegypti (Foto: James Gathany/CDC)

Velha aliada da limpeza das casas brasileiras, a água sanitária também é uma ótima solução contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de doenças como as febres amarela e chikungunya, zika vírus e a dengue. De acordo com um estudo realizado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura (Cena) da Universidade de São Paulo (USP), em um período de 48 horas, o produto mostrou eficácia maior que 90% na mortalidade das larvas do mosquito.

O hipoclorito de sódio, conhecido popularmente como água sanitária, impede o desenvolvimento das larvas e age de forma parecida aos inseticidas, denominados inibidores do crescimento, que barram as reações químicas responsáveis pela geração de energia necessária para a evolução da larva.

Como usar

É importante lembrar que a água sanitária não deve ser utilizada em recipientes usados para armazenamento de água para consumo humano e de animais. Recomenda-se a utilização de água sanitária pela população nos seguintes criadouros:

– No caso de vasos sanitários, que não são de uso diário, adicione uma colher de chá de água sanitária.

– Em caixas de descarga, que também não são de uso diário, a medida deve ser duas colheres de sopa de água sanitária.

– Nos ralos internos e externos, deve-se adicionar uma colher de sopa de água sanitária.

– Em tambores de armazenamento de 200 litros de água não utilizada para consumo humano, adicione dois copos americanos de água sanitária.

– Já em bromélias, bambus e plantas que possam acumular água, a medida é uma colher de café de água sanitária para cada litro de água. Coloque a mistura nos locais onde acumulam água.

O tratamento deve ser repetido semanalmente, preferencialmente em dia fixo, de modo a garantir que a solução continue efetiva no combate às larvas.

No Brasil, a Universal Chemical é pioneira na formulação dos repelentes com Icaridina e hoje é responsável pelo fullREPEL®, considerado o mais potente e mais seguro repelente de insetos do mercado.

Vittorio Rienzo