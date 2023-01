Pesquisadora da Unicamp que estudou grupos neonazistas no Brasil e integrou grupo de transição do governo morre aos 52 anos

Adriana Abreu Magalhães Dias lutava contra câncer e faleceu neste domingo (29). Antropóloga era engajada na luta pela visibilidade das doenças raras e inclusão das pessoas com deficiência. Morre Adriana Dias, antropóloga da Unicamp e conhecida por pesquisa contra neonazistas

Morreu neste domingo (29), aos 52 anos, a doutora em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Adriana Abreu Magalhães Dias. A pesquisadora, que estudou células neonazistas no país e chegou a integrar a transição do governo federal, lutava contra um câncer cerebral.

Adriana também era engajada na luta pela visibilidade das doenças raras e inclusão das pessoas com deficiência.

A Unicamp afirma que, ao longo de mais de 15 anos de pesquisas, Adriana se destacou por estudos que expuseram células nazistas no Brasil.

Um dos trabalhos foi o próprio doutorado pela Unicamp, denominado “Observando o ódio”, publicado em 2018 e que abordou pensamentos e ações de integrantes do grupo de extremistas.

Adriana Dias, pesquisadora e antropóloga formada pela Unicamp, em Campinas (SP)

Acervo pessoal/Reprodução redes sociais

Em 2022, Adriana conversou com o g1 sobre um caso de pichação com referência neonazista feita no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp. Na época, o instituto registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Diversidade e o caso passou a ser investigado.

Unicamp: DIG investiga caso de pichação neonazista em prédio de instituto

Uma das atividades mais recentes foi a participação da audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Campinas para investigar o aumento de ocorrências de violência nazifascista e racistas na metrópole.

A antropóloga chegou a postar, em 1º de janeiro, uma foto no Twitter após ser submetida a uma cirurgia. Adriana estava internada em hospital de São Paulo.

Ministério lamenta morte

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também lamentou o falecimento da pesquisadora. A pasta, comandada por Silvio Almeida, emitiu a nota abaixo.

“Com pesar, recebemos neste domingo (29) a notícia do falecimento da nossa companheira Adriana Dias. Colaboradora do grupo de transição do governo Lula, Adriana foi figura importante na composição da nova gestão”.

Cientista, pesquisadora e doutora em Antropologia Social pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Adriana foi uma mulher com deficiência de referência para nós e nos estudos sobre neonazismo.

Aguerrida ativista pelos direitos humanos, colaborou na efetiva denúncia de ações nazistas no Brasil. Feminista por ideologia, Adriana integrou a Frente Nacional de Mulheres com Deficiência”.

Ministério comandado por Silvio Almeida lamentou morte de pesquisadora

Divulgação

A Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência destacou a importância de Adriana na luta pelos direitos humanos e a considerou referência para o movimento de luta pelos direitos das pessoas com deficiência e com doenças raras.

Unicamp lamenta

O Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) da Unicamp publicou, nesta segunda-feira (30), uma nota de pesar nas redes sociais e site oficial. Leia abaixo:

“A comunidade do IFCH se despede, comovida, de Adriana Dias. Graduada em Ciências Sociais, mestra e doutora em Antropologia Social pela Unicamp, Adriana se notabilizou pela pesquisa inovadora e potente que expôs células nazistas no Brasil e pela luta veemente pela visibilidade das doenças raras e inclusão das pessoas com deficiência.

Sua atuação pública junto a essas pautas foi amplamente reconhecida e acolhida pelas associações da área científica, pela comunidade jornalística, com quem contribuía generosamente, e pelos gestores públicos.

Mesmo depois de formada, Adriana sempre esteve presente em nossa comunidade. Recentemente, participou de audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Campinas para investigar o aumento de ocorrências de violência nazifascista e racistas na cidade, apoiando a Unicamp e o IFCH nesse processo.

Contribuiu, também, para o grupo de transição de direitos humanos do governo Lula. Seu legado muito nos honra. Aos e às colegas e familiares de Adriana Dias, nossas condolências”.

