Pesquisadora do RS desenvolve equipamento que ajuda a localizar bombeiros desaparecidos em situações de desastre

Ideia surgiu quando Stephanie Staub, de 19 anos, acompanhava cobertura das buscas por bombeiros desaparecidos no combate ao incêndio da SSP, em Porto Alegre, em 2021. Protótipo conta com dois aparelhos e tem radiofrequência como princípio de funcionamento. Stephanie Staub, de 19 anos, desenvolveu dispositivo que ajuda a localizar bombeiros que precisam de resgate

Divulgação

Uma estudante de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, desenvolveu um dispositivo que pode ajudar na localização e resgate de bombeiros desaparecidos em situações de desastre. Stephanie Staub, de 19 anos, conta que a ideia do equipamento surgiu quando assistia na televisão à cobertura do incêndio que atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), em Porto Alegre, em 2021.

Na ocasião, dois bombeiros desapareceram após o edifício desabar. Eles foram encontrados mortos, nos escombros, dias depois.

“Me deixou bem inconformada. Como que demoraram uma semana para encontrar? Por que essa demora, o que aconteceu?”, questiona Stephanie.

Stephanie é estudante do curso técnico em eletrônica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo. Ela criou o “2Rescue – Dispositivo de Apoio para Localizar Bombeiros em Estruturas Colapsadas”.

E como ele funciona: o protótipo conta com dois aparelhos e tem, como princípio de funcionamento, a radiofrequência. Conforme um aparelho se aproxima do outro, eles apitam sons e piscam luzes de maneira mais frequente.

Durante uma situação de combate a incêndio, por exemplo, um aparelho fica com um bombeiro que vai atuar diretamente no controle do fogo e o outro fica com um colega que vai dar suporte. Em caso de desaparecimento devido ao colapso de alguma estrutura, com o bombeiro incomunicável, o colega de suporte consegue ter uma ideia de onde ele está, o que pode possibilitar ações de resgate mais rápidas.

O custo para montagem do protótipo foi de R$ 200 o par. Stephanie acredita que, se conseguir seguir trabalhando nele, há potencial de virar uma rede.

Stephanie recebeu o Prêmio Killing de Tecnologia na última edição da Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) e agora representará o Brasil no International Festival of Engineering Science and Technology (I-FEST), em Mahdia, Tunísia. A feira acontece de 16 a 22 de março.

Relembre:

FOTOS: incêndio atinge prédio da SSP

VÍDEOS: veja imagens do fogo em edifício

Polícia encerra inquérito de incêndio sem indiciamentos

Bombeiros Deroci de Almeida da Costa e Lúcio Ubirajara de Freitas Munhós estavam desaparecidos após incêndio em prédio da SSP-RS

CBMRS/Divulgação; Rodrigo Ziebell/GVG

Desenvolvimento da ideia

Durante o curso técnico, uma disciplina propôs a execução de um trabalho e Stephanie sugeriu o que viria a ser o “2Rescue” para uma professora. Deise Margô Mullher orientou a estudante a contatar os bombeiros. No 2º Batalhão de Bombeiros Militar de São Leopoldo, ela conheceu a dinâmica do trabalho deles, quais equipamentos eram usados e, principalmente, o contexto das buscas pelos bombeiros desaparecidos no prédio da SPP.

“Me contaram que precisavam muito de cachorro farejador e, como demora uns dois dias para começar por causa do calor, o cheiro vai se perdendo. Ficam escombros e o vento vai levando o cheiro. Isso retarda as buscas. Eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer, que tipo de tecnologia, como eu podia usar. Pensei primeiro no GPS, maior sistema de geolocalização do mundo, mas não é preciso o suficiente. Para aquela situação, não ia ajudar. Então, resolvi trabalhar com o “lora”, que é um rádio inteligente, que é FM, só que tem muitas possibilidades, tem fácil integração com moduladores do mercado”, explica.

Após, com as informações que obteve, voltou a falar com a professora Deise e as duas começaram a pesquisar que materiais seriam os mais adequados para o desenvolvimento do “2Rescue”.

“O feedback deles [dos bombeiros] está no meu relatório. Foi todo um trabalho conjunto com eles. Mandei mensagem para eles várias vezes, fui lá visitar várias vezes. Tem no meu trabalho eles reafirmando que a ideia seria essencial pra eles. Se for aplicável, seria incrível para eles usarem. Se assemelha um pouco a outros equipamentos que eles já têm, o que eles chamam de ‘função morto-vivo’, que emite um sinal se o oxigênio está em baixa. É uma aplicação diferente, mas é algo parecido”, conta.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

,

valipomponi