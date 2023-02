Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto, SP, buscam voluntários com dores na lombar para estudo

Quem quiser participar deve ter de 30 a 59 anos e sofrer com o problema há pelo menos três meses. Trabalho é feito pelo Departamento de Ciências e Saúde. Pesquisadores da USP buscam voluntários para estudo sobre dores na lombar

Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto (SP) estão buscando voluntários para participar de um estudo sobre dores na lombar.

O objetivo é testar a eficiência da combinação de uma corrente analgésica com caminhadas para diminuir as dores nesta região do corpo.

É necessário ter de 30 a 59 anos e sofrer com dores nas costas há três meses ou mais.

Como participar

Para se inscrever basta mandar uma mensagem para o telefone (16) 98197-1506.

Assim que a mensagem for enviada, o candidato receberá um link para responder a um questionário e uma avaliação será marcada para testar a variação da frequência cardíaca, a percepção de dor, entre outros.

Após a avalição, os voluntários serão submetidos a um protocolo de acompanhamento de dez semanas.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 98197-1506.

