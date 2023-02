Pesquisadores de Piracicaba usam treino semelhante ao de cães farejadores para aguçar olfato de abelhas e elevar produção de café

Em laboratório, insetos são colocados em contato com substâncias que lembram o cheiro da flor do café e, ao serem reinseridos na natureza, se direcionam diretamente ao cafeeiro. Expectativa é aumentar produção em pelo menos 18% e expandir técnica a outras culturas. Pesquisadores treinam abelhas para melhorar polinização de flores do café em Piracicaba

Pesquisadores de uma startup de Piracicaba (SP) estão treinando o olfato de abelhas para melhorar a polinização nas plantações de café. O estudo promete um ganho de pelo menos 18% na produção, além de melhora na qualidade do grão.

A intenção é realizar um treinamento parecido com o de cães farejadores, muito utilizados em ações policiais para encontrar materiais suspeitos.

“Assim como os cães, o cão farejador, a abelha tem uma memória olfativa. Então, ela consegue relacionar o local onde ela coleta o alimento com o cheiro do ambiente”, explica a pesquisadora Maria Zucchi.

A polinização acontece de duas formas: a autopolinização, que é quando a própria planta se encarrega de levar o pólen para o local correto, e a polinização cruzada, que é quando alguns fatores como vento, água e os polinizadores, principalmente as abelhas, levam o pólen para o local correto. Neste último caso, os frutos costumam ser bem melhores.

Quando as abelhas são soltas em uma plantação, elas polinizam várias plantas. Mas, depois de passarem por esse treinamento, vão polinizar apenas as flores de café.

Abelhas durante treinamento para reconhecer odores em laboratório

Vanderlei Duarte/ EPTV

“O objetivo é aumentar a precisão da polinização. Esse método é feito em um laboratório. A abelha fica fixa em um equipamento e a gente submete a abelha a substâncias parecidas com o cheiro da flor do café e é dado o alimento. Fazendo várias vezes esse treino, a abelha se condiciona e, quando forem colocadas no campo, elas vão se direcionar diretamente ao cafeeiro”, detalha a pesquisadora.

Os pesquisadores esperam obter no mínimo um aumento de 18% na produção de café com as abelhas treinadas nesse método. Mas estão otimistas porque estudos feitos em outros países mostram que abelhas treinadas aumentaram em até 57% a produção de plantação de girassol.

Um pequeno produtor de café de Campinas acredita que esse método pode trazer muitas vantagens.

“A ideia de treinar, de especializar a abelha em farejar e perceber rapidamente a presença da flor do café é genial, muito bacana mesmo […] Um aumento em torno de em torno de 20% da produtividade é a diferença entre o lucro e o prejuízo para o produtor. Então, a presença da abelha é muito importante”.

Abelhas são treinadas e depois reinseridas para realizar polinizações

Vanderlei Duarte/ EPTV

O estudo está em fase de teste em laboratório e os pesquisadores aguardam recursos para expandir para o campo.

“Esse estudo agora depende do financiamento da pesquisa dessa segunda fase e de alguns investidores. E, também, a ideia é expandir para outras culturas, como citros, abacate, o açaí”, revela Maria Zucchi.

O treinamento das abelhas está sendo feito na Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão Preto, em parceria com os pesquisadores de Piracicaba. Como ainda depende de investimentos, a pesquisa não tem prazo para ser aplicada no campo.

VÍDEOS: Veja outros destaques da região

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

Vito Califano